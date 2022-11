Κίρα Ρούντικ στην «Κ»: Έχω Καλάσνικοφ για να μην πολεμήσει στο μέλλον η νέα γενιά

Η φωτογραφία της, να κρατάει ένα Καλάσνικοφ, έκανε το γύρο του κόσμου τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η Κίρα Ρούντικ, στέκεται τώρα – 9 μήνες μετά- στην οθόνη απέναντι μου ενώ βρίσκεται στο σπίτι της στο Κίεβο.

Στο βλέμμα της δεν διακρίνεται η απόγνωση του Φεβρουαρίου, αλλά η αποφασιστικότητα για τη νίκη. Πολλές φορές η φωνή της σπάει, τουλάχιστον δύο φορές βούρκωσε όσο περιέγραφε τις σκηνές που είδε στην Μπούτσα.

Αφηγείται πώς από την πρώτη μέρα της εισβολής πήρε στο σπίτι της ένα αυτόματο τυφέκιο, πώς εκπαιδεύεται διαρκώς σε αυτό και εξηγεί γιατί οι Ουκρανοί θα κάνουν το παν ώστε η επόμενη γενιά να μην χρειαστεί να σηκώσει ξανά όπλο.

Η Κίρα Ρούντικ είναι μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της ουκρανικής αντίστασης – μόνο τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε στα δελτία ειδήσεων των CNN, NBC, SkyNews, DW και NewsNation για να μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία μετά τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Παρότι μόλις 37 ετών, είναι επικεφαλής του κοινοβουλευτικού κόμματος Golos και αντιπρόεδρος του ALDE.

Καταλήγοντας, ευχήθηκα όταν συζητήσουμε ξανά στο μέλλον, οι συνθήκες να είναι διαφορετικές. «Μακάρι να μιλήσουμε για απλά και βαρετά πράγματα, για την καινοτομία στην Ουκρανία κι όχι για το Καλάσνικοφ μου», είπε.

Η συζήτηση άρχισε με την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα με την ενεργειακή επάρκεια, καθώς οι Ρώσοι έχουν πλήξει μεγάλο μέρος των υποδομών: «Είναι δύσκολο για όλους να χάνουν συγκεκριμένες ανέσεις και βασικά αγαθά, οι άνθρωποι όμως αντί να διαμαρτύρονται, ενισχύουν ο ένας τον άλλον και εστιάζουν στο πώς να βρουν τρόπους να υπερβούν αυτές τις νέες προκλήσεις. Όταν στο σπίτι σου έχει κρύο, υπάρχει κάπου αλλού, σε ένα άλλο σημείο, περισσότερο κρύο – κι αυτό είναι στα χαρακώματα».

Την ρωτάω ποιο είναι το συλλογικό πνεύμα αυτή τη στιγμή: «Ακόμα και στα social media θα δείτε εικόνες που δείχνουν πώς κάνουμε χιούμορ με την προσπάθεια μας να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε τις διακοπές ρεύματος και τις ελλείψεις γενικότερα. Δεν θα βρείτε ανθρώπους να διαμαρτύρονται. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια προσπάθεια της Ρωσίας να μας καταστρέψει και δεν θα τους αφήσουμε να μας καταστρέψουν: Ούτε ψυχικά, ούτε πνευματικά, ούτε σωματικά».

Η Κίρα Ρούντικ, μία φιλελεύθερη πολιτικός με εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής, βρέθηκε να ηγείται κόμματος της αντιπολίτευσης την 24η Φεβρουαρίου: «Κατ’ αρχάς είμαι περήφανη διότι το ουκρανικό κοινοβούλιο παραμένει ενεργό από την αρχή της εισβολής – μαζευτήκαμε στην Ολομέλεια 2 ώρες αφότου το Κίεβο δέχθηκε τους πρώτους βομβαρδισμούς και ψηφίσαμε για όλες τις απαραίτητες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν εκείνη τη στιγμή: να τεθεί σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 30 συνεδριάσεις της Βουλής και μπορώ να πω ότι η Δημοκρατία μας λειτουργεί και εμείς είμαστε ενεργά μέλη της. Είναι πολύ σημαντικό για μας να καταστήσουμε σαφές στους Ουκρανούς πολίτες, ότι όσο οι στρατιώτες μας υπηρετούν το καθήκον τους, όσο οι γιατροί κάνουν το δικό τους, έτσι κι εμείς, τα μέλη του κοινοβουλίου, με κάθε τρόπο επιτελούμε το δικό μας καθήκον».

Σε μία τέτοια πρωτοφανή κατάσταση, υποχρεώθηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις, όχι αυτές που συνήθως αναμένεις, αλλά αυτές που ποτέ δεν πίστευες ότι θα κληθείς να λάβεις. «Για παράδειγμα, να ζητήσεις από τα τοπικά συμβούλια να ορίσουν άμεσα σημεία για τη δημιουργία νέων νεκροταφείων, να πάρεις αποφάσεις για το τι θα κάνεις με τα παιδιά του πολέμου – αυτά τα παιδιά που δεν έχουν πλέον συγγενείς εν ζωή», λέει.

Και συνεχίζει: «Την πρώτη μέρα του πολέμου, δεν ξέραμε τι θα γίνει, φοβόμασταν ότι το κοινοβούλιο θα δεχθεί επίθεση, τηλεφωνούσαμε ο ένας στον άλλον για να συγκεντρώσουμε τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών και να ψηφίσουμε όλες τις αποφάσεις. Δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε, υπήρχαν παντού βομβαρδισμοί, είχε καταρρεύσει το σύστημα μαζικών μεταφορών και ο στρατός είπε ότι είχαμε ένα χρονικό περιθώριο 10 λεπτών για να πράξουμε με ασφάλεια όλα τα απαραίτητα».

Έφτασε στη Βουλή φορώντας μία μάλλινη μπλούζα σε έντονο μπλε χρώμα: «Είδα ότι από τα συνολικά 420 μέλη του κοινοβουλίου, είχαν προσέλθει τα 400. Κάποιοι φορούσαν στρατιωτικές στολές διότι αμέσως μετά θα πήγαιναν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι είχαν ήδη προετοιμαστεί να μεταβούν στα δυτικά προκειμένου να βοηθήσουν στην εκκένωση των προσφύγων. Ήταν 10 λεπτά δύσκολα, υπήρχε φόβος, στεκόμασταν σε μία σκοτεινή αίθουσα, ψάλαμε τον εθνικό μας ύμνο, είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα καταρρεύσουμε».

Σηκώνοντας ανεπαίσθητα το κεφάλι της προς τα πάνω, μία κίνηση που αν μελετήσεις τη γλώσσα του σώματος δείχνει περηφάνια, λέει: «Εκείνη τη στιγμή πήραμε έναν όρκο: Να είμαστε ενωμένοι για όσο χρειαστεί, όσο δύσκολο κι αν είναι. Ήδη, με εννέα μήνες πολέμου, μπορώ να πω ότι το καταφέραμε, μολονότι είναι επώδυνο για πολιτικούς να βάζουν στην άκρη τις διαφορές τους και να αφήνουν πίσω τις διαφωνίες. Ό,τι κι αν πιστεύουμε για τον άλλο, όποιες διαφορές κι αν έχουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό: η ενότητα μας».

«Πριν από τον πόλεμο, θα μπορούσα να πω πολλά εναντίον του προέδρου Ζελένσκι, ειδικά ως επικεφαλής κόμματος της αντιπολίτευσης», σημειώνει, κληθείσα να σχολιάσει το πώς βλέπει τη στάση του Ουκρανού προέδρου.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντίπαλα κόμματα, όλοι εργαζόμαστε για τον ίδιο σκοπό και μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος κάνει μία φανταστική δουλειά, είναι το κεντρικό πρόσωπο και αντλεί κάθε πιθανή κι απίθανη στήριξη. Αυτή τη στιγμή, για αυτό το σκοπό, είμαστε όλοι μαζί – σε κάθε τομέα, διπλωματικά, ανθρωπιστικά. Αν είναι καλός ως πρόεδρος σε καιρό πολέμου; Ναι, είναι πολύ καλός».

Πόσο έτοιμη ήταν να χρησιμοποιήσει το Καλάσνικοφ: «Ήμουν εξαιρετικά φοβισμένη, ένιωθα απελπισία. Μπορώ να σας πω ότι την πρώτη μέρα της εισβολής, αφού φύγαμε από το κοινοβούλιο, ο επικεφαλής του στρατού μας είπε να πάρουμε όπλα, όπως όλοι, καθώς η Ρωσία σκόπευε να περικυκλώσει το Κίεβο και να το καταλάβει μέσα σε λίγες ημέρες. Κι έτσι έπρεπε να προστατεύσουμε τους οικείους και τους εαυτούς μας. Με είδε και είπε: “Ξέρεις τι θα κάνουν οι Ρώσοι στις γυναίκες;”. Μπορώ να σας πω, μήνες μετά, όταν πήγα στην Μπούτσα και στο Ιρπίν μετά την απελευθέρωση, είδα τι είχαν κάνει στις γυναίκες».

«Θυμάμαι στεκόμουν στην ουρά μαζί με βουλευτές και πολίτες για να παραλάβω το όπλο μου, καθώς οποιοσδήποτε μπορούσε να φέρει όπλο, έπρεπε να πάρει. Δεν ξέραμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ όπλο μέχρι τότε και όλους αυτούς του μήνες, εξασκούμαι – έχω κάνει βολές για εξάσκηση, δεν έχω πυροβολήσει εναντίον ανθρώπου», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Ακόμα έχω το Καλάσνικοφ στο σπίτι μου, είναι πλέον μέρος της ζωής μας – είναι κάτι το κανονικό για κάθε Ουκρανό να γνωρίζει πώς να δίνει τις πρώτες βοήθειες, πώς να χειρίζεται το όπλο του. Πρέπει να είσαι δάσκαλος, γιατρός, ό,τι χρειαστεί και κάθε μέρα ξυπνάμε με την ερώτηση, “πώς θα είμαι πιο χρήσιμος για τη χώρα σήμερα;”. Τους πρώτους μήνες του πολέμου, η πιο δημιουργική διαδικασία για μένα ήταν το πρωί να κάνω εξάσκηση με το όπλο, μετά συναντούσα την ομάδα αντίστασης που ανήκα και στη συνέχεια έδινα τη μάχη στο διπλωματικό μέτωπο για να προσελκύσω βοήθεια για την Ουκρανία».

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy

— Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022