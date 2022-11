Λονδίνο: Οι Ρώσοι στήνουν οχυρωματική γραμμή γύρω από τη Μαριούπολη

Η Ρωσία ενισχύει τις αμυντικές της γραμμές στις περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί προσωρινά για να αποτρέψει την ταχεία προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων σε περίπτωση σημαντικής ανακάλυψης, σύμφωνα με αναφορά των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

Η Ρωσία άρχισε να χτίζει αμυντικές δομές γύρω από τη Μαριούπολη που έχει καταλάβει εδώ και μήνες τη νότια Ουκρανία. Για να γίνει αυτό, δύο εργοστάσια παράγουν τσιμεντένιες πυραμιδικές αντιαρματικές κατασκευές, γνωστές ως «δόντια του δράκου».

Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, πιθανότατα οι οχυρώσεις αυτές είναι εγκατεστημένες μεταξύ της Μαριούπολης και του χωριού Νικόλσκε και από τη βόρεια Μαριούπολη έως το χωριό Στάρι Κριμ, στα όρια με την Κριμαία. Η Μαριούπολη είναι μέρος της «χερσαίας γέφυρας» της Ρωσίας με την Κριμαία.

Επιπρόσθετα στάλθηκαν αντιαρματικά υλικά για την προετοιμασία αμυντικών οχυρώσεων στην κατεχόμενη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

