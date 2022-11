Επιχείρηση «Ειρήνη»: Στρατιωτικά οχήματα κατασχέθηκαν στα ανοιχτά της Λιβύης

Θωρακισμένα οχήματα για στρατιωτική χρήση μετέφερε στη Λιβύη το εμπορικό σκάφος MV Meerdijk όπως προέκυψε μετά από έλεγχο κλιμακίου της πολυεθνικής δύναμης που συμμετέχει στην επιχείρηση «Ειρήνη», η οποία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση του εμπάργκο όπλων στην Αφρικανική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πολεμικά σκάφη που επιχειρούσε στην κεντρική Μεσόγειο εντόπισε ένα ύποπτο πλοίο καθ’ οδόν προς τη Λιβύη. Κατόπιν αιτήματος της διοίκησης της επιχείρησης, η Ολλανδία, ως κράτος σημαίας του πλοίου, έδωσε τη συγκατάθεσή της χωρίς καθυστέρηση για να πραγματοποιηθεί σχετική επιθεώρηση και στις 11 Οκτωβρίου, στάλθηκε ειδική ομάδα επιβίβασης.

Η ομάδα ανακάλυψε δεκάδες στρατιωτικά οχήματα, με πιθανή παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Τα οχήματα κατασχέθηκαν και το πλοίο εκτράπηκε σε ευρωπαϊκό λιμάνι για περαιτέρω έλεγχο. Εκεί μετά από επιθεώρηση από ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, τα οχήματα αποθηκεύτηκαν στην ξηρά.

EU🇪🇺 Operation #EUNAVFORMED #IRINI seized illegal cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya.

Dozens of vehicles modified for military use were discovered during an inspection of 🚢 MV MEERDIJK.

