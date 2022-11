Σον Πεν: Χάρισε ένα από τα δύο του Όσκαρ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (βίντεο)

Ο Σον Πεν χάρισε ένα από τα δύο του Όσκαρ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης του ηθοποιού, σκηνοθέτη και πολιτικό ακτιβιστή στο Κίεβο.

«Είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά αν ξέρω ότι είναι εδώ, τότε θα νιώθω καλύτερα και αρκετά δυνατός για τις μάχες» είπε ο Πεν σε στιγμιότυπο από βίντεο που ανάρτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Όταν κερδίσεις [τον πόλεμο], να το φέρεις πίσω στο Μαλιμπού, γιατί θα αισθάνομαι πολύ καλύτερα γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα κομμάτι μου εδώ» τόνισε. Σε αντάλλαγμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απένειμε στον ηθοποιό το παράσημο του Τάγματος Αξίας «για την ειλικρινή υποστήριξή του και τη σημαντική συμβολή του στην αύξηση της δημοτικότητας της Ουκρανίας στον κόσμο».

