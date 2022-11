Politico: Μια δυσλειτουργική σχέση στην καρδιά της Ε.Ε.

Πιο ψυχρές από ποτέ φαίνεται πως είναι οι σχέσεις μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο της G20, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, κατά το οποίο η δυσλειτουργική αυτή σχέση δεν επηρεάζει μόνο τη νομοθετική και πολιτική ατζέντα των Βρυξελλών, αλλά απειλεί επίσης να υπονομεύσει τη θέση της Ε.Ε. στον κόσμο.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συνόδου της G20 αναμένεται να είναι η συνάντηση μεταξύ του κ. Μισέλ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στην οποία ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής προσκληθεί η κ. Φον ντερ Λάιεν. Κατά το Politico, είχε προηγηθεί η άρνηση της προέδρου της Κομισιόν να επιτρέψει στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραστεί σε συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο περιθώριο της συνόδου της G7 τον Ιούνιο στη Γερμανία.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου ήταν από καιρό μια πρόκληση, σημειώνεται στο δημοσίευμα, στο οποίο γίνεται λόγος για τομείς ευθύνης που επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα να επανέρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα που αποδίδεται στον Χένρι Κίσινγκερ: ποιον πρέπει να καλέσεις, όταν θες να τηλεφωνήσεις στην Ε.Ε.;

