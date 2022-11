Έρευνα-Ανάλυση: Ρεκόρ συγκεντρώσεων CO2 το 2022

Eρευνα – Ανάλυση: καθ. Γιάννης Μανιάτης

Με τη συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: Ι. Βούλγαρη, Α. Μανώλη, Μ. Χατζηγεωργιάδη

Το 2022 είναι η πρώτη φορά στα τελευταία 800.000 χρόνια της ιστορίας του πλανήτη Γη που οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατέγραψαν το ιστορικό ρεκόρ των 417.65 ppm. Ακόμα κι αν πετύχουμε σταθεροποίηση στις εκπομπές CO2, δεν αλλάζουν άμεσα οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις του, αφού οι ποσότητες που ήδη υπάρχουν μπορούν να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα από πέντε έως εκατοντάδες χρόνια.

Υπερθερμαίνεται ο πλανήτης

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις του Climate Action Tracker, οι υφιστάμενες κλιματικές πολιτικές των κρατών οδηγούν σε αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2,7° C έως το 2100. Αν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των κρατών για το 2030, η μέση παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας θα είναι κατά 2,4° C (2100). Ακόμη και στο βέλτιστο σενάριο, προβλέπεται θερμοκρασία +1,8° C (με χαμηλότερες και ανώτερες εκτιμήσεις +1,5° C έως +2,4° C αντίστοιχα).

Από την Κίνα το 32% των αερίων ρύπων

Από τα πολύ δυσάρεστα του 2021 παρά το COP-26… Η Κίνα είναι υπεύθυνη για τις ετήσιες εκπομπές του 32% των αερίων ρύπων του πλανήτη. Συνεχίζει την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανθρακικά εργοστάσια: από 4.000 TWh (2012) έφθασε τις 5.000 TWh (2021), αύξηση 25%. Αυξητική πορεία ακολουθεί η δεύτερη (προς το παρόν) πληθυσμιακά χώρα, η Ινδία. Οι ΗΠΑ, στις χώρες που ακολουθούν πορείες ελαφράς μείωσης.

Ανοδικά η κατανάλωση ενέργειας

Με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τις υφιστάμενες πολιτικές προς το 2030, Κίνα και Ινδία αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας (από 100+26 Exajoules, σε 114+38 Exajoules). Οι ΗΠΑ θα εμφανίσουν μικρή αύξηση (από 61 Exajoules σε 65 Exajoules), ενώ η Ε.Ε. μικρή μείωση (από 41 Exajoules σε 40 Exajoules). Η Κίνα από μόνη της το 2030 θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από όση οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. μαζί!

Οι νέοι του Νότου ανησυχούν για το κλίμα

Μεταξύ των 10.000 νέων 16-25 ετών που ρωτήθηκαν σε 10 χώρες, το 70% δήλωσε ότι ανησυχεί είτε εξαιρετικά είτε πολύ για την κλιματική αλλαγή. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες του παγκόσμιου Νότου, που θα βιώσουν και τις καταστροφικότερες συνέπειες. Πιο ανήσυχοι είναι οι νέοι στις Φιλιππίνες (84%), στην Ινδία (68%) και στη Βραζιλία (67%). Στις ΗΠΑ και στη Μεγ. Βρετανία, η ανησυχία των νέων είναι κάτω από το 50%.

Η τραγική ειρωνεία της Αφρικής

Αν και η Αφρική ευθύνεται μόνο για το 4% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συνεπειών της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ειρωνεία είναι ότι την ίδια στιγμή η Αφρική έχει τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας. Η αξιοποίηση αυτών των βιώσιμων πόρων και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων θα βοηθήσουν τις αφρικανικές χώρες να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές προκλήσεις του αιώνα.

