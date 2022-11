Κόμμα ΜERA25 ιδρύεται και στην Ιταλία

Tο MERA25 Ιταλίας θα εγκαινιάσει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στη Ρώμη ο επικεφαλής του ελληνικού ΜέΡΑ25 και συνιδρυτής του DiEM25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Στην εκδήλωση στο Acquario Romano, θα λάβουν επίσης μέρος ο εκπρόσωπος του DiEM25 στην Ιταλία Federico Dolce και η εκπρόσωπος του MERA25 Γερμανίας Julijana Zita, ενώ θα προβληθούν και βίντεο υποστηρικτών όπως ο Slavoj Zizek, ο Brian Eno, ο Roger Waters και η Ece Temelkuran.

THIS SATURDAY!

Join us with @yanisvaroufakis in Rome for the launch of our Italian political party, MERA25.

Register for free at https://t.co/unmO36LK97 and secure your place now! pic.twitter.com/QNYGVNZcPo

— DiEM25 (@DiEM_25) November 10, 2022