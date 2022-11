Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στην Τόνγκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τόνγκα, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 207 χιλιόμετρα ανατολικά του νοτιοανατολικού τμήματος της πόλης Νεϊάφου.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake M7.3 occurred 183 km E of #Neiafu (#Tonga) 20 min ago (local time 23:48:50). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/xzsxfWN5Oz

— EMSC (@LastQuake) November 11, 2022