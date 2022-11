Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στα νησιά Φίτζι

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νησιά Φίτζι, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωλογικού Κέντρου των ΗΠΑ (USGS).

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

❌🌊RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake M6.5 occurred 345 km W of #Nuku‘alofa (#Tonga) 15 min ago (local time 20:09:14). More info at the links provided below👇

— EMSC (@LastQuake) November 12, 2022