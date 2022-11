Αίγυπτος: Τουλάχιστον 19 νεκροί και 6 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε σήμερα, σε ένα κανάλι στα βόρεια της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 35 άτομα, όταν εξετράπη της πορείας του σε έναν αυτοκινητόδρομο, με συνέπεια να πέσει στο κανάλι Μανσουρίγια στην πόλη Άγκα που βρίσκεται στη βόρεια διοικητική περιοχή Ντακάχλια, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

#Egypt : 18 people have died & 16 others injured after bus fell into canal #الدقهلية #مصر pic.twitter.com/8aLvH8XBwf

— sebastian usher (@sebusher) November 12, 2022