ΗΠΑ: Έξι νεκροί από τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών σε επίδειξη στο Ντάλας 

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα χθες, Σάββατο, προτού συντριβούν στο έδαφος και τυλιχτούν στις φλόγες μπροστά σε πλήθος κόσμου που παρακολουθούσε μια αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας.

Κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των θυμάτων, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Οι αρχές θα συνεχίσουν να εργάζονται σήμερα για την έρευνα και την ταυτοποίηση των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Κλέι Τζένκινς, ο επικεφαλής εκλεγμένος αξιωματούχος στην κομητεία του Τέξας. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειές τους και όλους τους εμπλεκόμενους».

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

Η συντριβή σημειώθηκε μεταξύ αεροπλάνων της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 Flying Fortress και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra – που πετούσαν στην επίδειξη «Wings Over Dallas Airshow», στο αεροδρόμιο Dallas Executive, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

Ο Χανκ Κόουτς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Commemorative Air Force, μιας οργάνωσης αφιερωμένης στη διατήρηση των μαχητικών αεροσκαφών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είπε ότι το B-17 έχει συνήθως πλήρωμα τεσσάρων έως πέντε ατόμων.

Το P-63 επανδρώνεται από έναν μόνο πιλότο, πρόσθεσε ο Κόουτς, αλλά δεν ανέφερε πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot

— David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022