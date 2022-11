ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από επίθεση με πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης της Βιρτζίνια, το βραδύ της Κυριακής.

Ο ύποπτος για την επίθεση έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να είναι φοιτητής και προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Τζιμ Ράιαν.

Όπως ανάρτησε στο Twitter η αστυνομία του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στις 22:40 χθες το βράδυ (τοπική ώρα) δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη να αναζητήσουν καταφύγιο, έπειτα από ένα περιστατικό με πυρά στην οδό Κάλμπρεθ.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022