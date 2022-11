Η συγκίνηση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παρευρέθηκε πριν από μερικές ώρες στην τελετή Hollywood Walk of Fame όπου τιμήθηκε για τη προσφορά της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας την άνοιξη του 2021.

Η Άπλγκεϊτ, η οποία το 2020 θα παραλάμβανε το αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αλλά η πανδημία καθυστέρησε την εκδήλωση, ανακοίνωσε το γεγονός ότι πάσχει από αυτή τη νόσο το 2021, μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter. Εκείνο το χρονικό διάστημα βρισκόταν στα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας της στο Netflix, «Dead to Me».

Λίγο πριν την εμφάνιση της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί, τιμήθηκε στο Walk of Fame από τους συμπρωταγωνιστές της στην τηλεοπτική σειρά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, «Παντρεμένοι…με παιδιά», Κέιτι Σαγκάλ και Ντέιβιντ Φαουστίνο. Η Σαγκάλ συγκινήθηκε καθώς έλεγε στην Άπλγκεϊτ: «Δεν είσαι μόνη. Είμαστε όλοι εδώ», αναφερόμενη στην κατάσταση υγείας της ηθοποιού.

Christina Applegate thanks her daughter for her support as she receives a star on the Hollywood Walk of Fame: “Thank you for standing beside me for all of this. Oh, by the way, I have a disease. Did you not notice? I’m not even wearing shoes!” https://t.co/YpWGxW0eDu pic.twitter.com/EZSJBGeMHm

