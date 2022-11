Reuters: Διαβουλεύσεις την Τετάρτη στο ΝΑΤΟ μετά το αίτημα της Πολωνίας για ενεργοποίηση του άρθρου 4

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα έχουν την Τετάρτη συνομιλίες, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας βάσει του Άρθρου 4 της συμμαχίας, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες τους οποίους επικαλείται το Reuters, τη στιγμή που έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολωνικό έδαφος, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Ένας από τους διπλωμάτες είπε στο Reuters ότι η συμμαχία θα ενεργήσει προσεκτικά και χρειάζεται χρόνο για να επαληθεύσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Όταν ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας θεωρεί ότι απειλείται μπορεί να ζητήσει από τους εταίρους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα.

Νωρίτερα, επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Μίλησα με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Ντούντα, για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών», ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ. Συμπλήρωσε ότι «το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στην Πολωνία, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ είπε στο BBC: «Εξετάζουμε τις αναφορές και συνεργαζόμαστε στενά με τη σύμμαχό μας Πολωνία».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Μετά τη συνεδρίαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότρ Μιούλερ ανέφερε ότι «η Πολωνία βεβαιώνει ότι εάν χρειαστεί θα ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης για τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ». Είπε επίσης ότι η Πολωνία έχει αυξήσει την ετοιμότητα ορισμένων στρατιωτικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια», με τη Δύση από την πλευρά της να δηλώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές για ρωσικούς πυραύλους, τις οποίες, πάντως, εξετάζει προσεκτικά.

Όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολωνίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τρίτης από έκρηξη σε αγρόκτημα στο χωριό Przewodow, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί», δήλωσε ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Λούκας Κούσι, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, το πολωνικό Radio ZET μετέδωσε ότι δύο «αδέσποτοι» πύραυλοι έπληξαν το Przewodow στην επαρχία Λούμπλι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων. Δημοσιογράφος του Ράδιο ΖΕΤ αργότερα ανέφερε, επικαλούμενος πηγές, ότι αυτό που έπληξε το Przewodow είναι πιθανότατα τα θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για δύο νεκρούς από ρωσικούς πυραύλους, ωστόσο μίλησε για «κατάσταση κρίσης».

Ανώτερη πηγή στο γραφείο του Πολωνού πρωθυπουργού έκανε λόγο στο BBC για «πληροφοριακό χάος». «Δεν έχω καμία βεβαιότητα και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα», είπε η πηγή.

Πολωνός αξιωματούχος είπε εξάλλου στο CNN ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη και η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. «Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από τις πολωνικές αρχές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε πολωνικό έδαφος», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα επικοινώνησε τηλεφωνικά απόψε με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο της πολωνικής προεδρίας.

Από πλευράς ΗΠΑ, ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ανέφερε -σύμφωνα με το Associated Press- ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων. Το Α.Ρ. επικαλέστηκε και δεύτερη πηγή, κατά την οποία οι εκρήξεις στην Πολωνία προκλήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους.

Ωστόσο, το αμερικανικό Πεντάγωνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για δύο ρωσικούς πυραύλους που κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος, τονίζοντας ωστόσο ότι εξετάζει τις συγκεκριμένες αναφορές. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω» είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές, τις οποίες, πάντως, εξετάζει προκειμένου να εξακριβώσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να αποφασιστούν και τα επόμενα βήματα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ είπε επίσης ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές για ρωσικούς πυραύλους στην Πολωνία, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή συλλέγει περισσότερες πληροφορίες.

Οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα είναι «απίστευτα ανησυχητικές», δήλωσε απόψε ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη προτού εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της.

Την ανησυχία της από τις αναφορές για έκρηξη στην Πολωνία, μετά από μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας σε πόλεις της Ουκρανίας, εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Twitter. Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε: «Είμαι ανήσυχη από τις αναφορές για έκρηξη στην Πολωνία, μετά από ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας σε πόλεις της Ουκρανίας. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και το ισχυρότερο μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης προς την Πολωνία και τους Ουκρανούς φίλους μας».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το Interfax.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, κανένα πλήγμα σε στόχους κοντά στα κρατικά σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν έγινε από ρωσικές ρουκέτες, ενώ τα θραύσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με ρωσικά όπλα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε αργά το βράδυ ότι δεν έχει ακόμη «καμία» πληροφορία σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία. «Δυστυχώς, δεν έχω καμία πληροφορία για αυτό», περιορίστηκε να απαντήσει ο κ. Πεσκόφ, ερωτηθείς σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι τα πλήγματα στην Πολωνία ήταν από ρωσικούς πυραύλους, ενώ τόνισε ότι «είχαμε προειδοποιήσει εδώ και καιρός ότι οι ρωσικές ενέργειες δεν περιορίζονται στην Ουκρανία». Εξέφρασε, δε, τη στήριξή του στην Πολωνία και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση, τονίζοντας ότι χρειάζεται δράση.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε να γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ για να σταματήσουν οι ρωσικές επιθέσεις και επανέλαβε το αίτημα για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στη χώρα. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Πολωνία και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Η συλλογική απάντηση στις ρωσικές ενέργειες πρέπει να είναι σκληρή και με αρχές. Μεταξύ των άμεσων ενεργειών: μια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Ουκρανίας για περαιτέρω κοινές ενέργειες που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να αλλάξει πορεία στην κλιμάκωση, παρέχοντας στην Ουκρανία σύγχρονα αεροσκάφη όπως F-15 και F-16, καθώς και συστήματα αεράμυνας. Σήμερα, η προστασία των ουρανών της Ουκρανίας σημαίνει προστασία του ΝΑΤΟ».

Σε νεότερο tweet του, τόνισε: «Η Ρωσία προωθεί τώρα μια θεωρία συνωμοσίας ότι φέρεται πως ήταν ένας πύραυλος της ουκρανικής αεράμυνας που έπεσε στο πολωνικό έδαφος. Κάτι που δεν είναι αλήθεια. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει τη ρωσική προπαγάνδα ή να ενισχύει τα μηνύματά της. Αυτό το μάθημα θα έπρεπε να το είχαμε μάθει από καιρό μετά την κατάρριψη της πτήσης MH17».

2 rockets landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people. The premier of Poland is convening an urgent meeting with his national security team. – local media https://t.co/0dwFx4mffC via @YWNReporter pic.twitter.com/4scZ31MeIY

Η κυβέρνηση της Λετονίας θα συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης για να αξιολογήσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, στον απόηχο της έκρηξης στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κρισιάνις Κάρινς. «Συγκάλεσα έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο για να ενημερωθώ σχετικά με τις εκθέσεις των αρμόδιων υπουργείων και θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή και να είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω ενέργειες», έγραψε ο Λετονός πρωθυπουργός στο Twitter. «Η Λετονία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη, προκειμένου να υπερασπιστούν τους πολίτες και τα εδάφη τους», πρόσθεσε.

Ούγγροι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συγκληθεί το συμβούλιο άμυνας, όπως γνωστοποίησε μέσω Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας μέσω Twitter ανέφερε: «Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι ανησυχητικά. Είμαστε σε στενή συνεννόηση με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη στενή μας σύμμαχο Πολωνία».

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, σε ανάρτησή του στο Twitter, τόνισε: «Ανησυχητικά τα νέα απόψε από την Πολωνία με τουλάχιστον δύο εκρήξεις. Διατηρούμε στενή επαφή με τους Πολωνούς φίλους μας. Η Λιθουανία δείχνει ισχυρή αλληλεγγύη στην Πολωνία. Κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ πρέπει να τύχει υπεράσπισης».

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, έγινε γνωστό ότι και η Μολδαβία επηρεάστηκε από τη μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της χώρας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε με τις πολωνικές αρχές και ενημερώνεται για την κατάσταση, ανέφερε το Ελιζέ. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν ότι στη συνεδρίαση της G20 στο Μπαλί θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα των εκρήξεων στην Πολωνία σε ανώτατο επίπεδο.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ έγραψε στο Twitter : «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε σε επαφή με τους Πολωνούς φίλους μας και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «είναι σημαντικό τώρα να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι «συνεργάζεται στενά» με τους συμμάχους, ερευνώντας τις αναφορές, σύμφωνα με εκπρόσωπο του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων και στον λαό της Πολωνίας», ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Πρόσθεσε ότι «το Βέλγιο βρίσκεται δίπλα στην Πολωνία. Είμαστε όλοι μέρος της οικογένειας του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένο και εξοπλισμένο για να μας προστατεύσει όλους».

Σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «παρακολουθούμε στενά τις πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία μετά την πυραυλική επίθεση στο έδαφός της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και στον λαό της Πολωνίας. Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με την Πολωνία, εταίρο μας στην Ε.Ε. και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ».

Following closely the very worrying developments in Poland after the missile attack on its soil.

Sincere condolences to the Polish government and people.

We stand in full solidarity with our EU Partner and NATO Ally Poland. pic.twitter.com/76ix4bcr7R

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 15, 2022