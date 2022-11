Νέες απειλές Ερντογάν: Η Ελλάδα να καταλάβει τα όρια της

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Ελλάδα να καταλάβει τα όριά της, να θυμάται την ιστορία» είπε ο Ερντογάν, ενώ επανέλαβε την φράση «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» κλιμακώνοντας εκ νέου τις απειλές.

Στο στόχαστρό του μπήκαν επίσης ξανά τα νησιά του Αιγαίου με τον Τούρκο πρόεδρο να καλεί την Ελλάδα να μην τα εξοπλίζει καθώς αυτό «δεν έχει κανένα νόημα».

#BREAKING Türkiye tells Greece to mind its place, remember the history, says President Erdogan as he reiterates saying of ‘we can come suddenly one night’ pic.twitter.com/9KfQeaedm1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2022