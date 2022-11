Τελεσίγραφο Μασκ προς εργαζόμενους: Δεσμευτείτε στο «σκληροπυρηνικό» Twitter ή αποχωρήστε

Η Washington Post, σε εκτενές ρεπορτάζ της, σημειώνει ότι ο Έλον Μασκ -το πρωί της Τετάρτης- έστειλε τελεσίγραφο στους υπαλλήλους της πλατφόρμας: Δεσμευτείτε σε ένα νέο «σκληροπυρηνικό» Twitter ή αποχωρήστε από την εταιρεία.

Στους εργαζόμενους δόθηκε η επιλογή, ότι για να παραμείνουν πρέπει να υπογράψουν στο εξής: «Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να γίνετε μέλος του νέου Twitter, κάντε κλικ στο “Ναι” στον παρακάτω σύνδεσμο». Αυτό έγραφε το email που εστάλη προς όλο το προσωπικό. Όποιος δεν υπογράψει τη δέσμευση μέχρι τις 5 μ.μ. της Πέμπτης θα αποχωρήσει με αποζημίωση απόλυσης, η οποία υπολογίζεται σε τρεις μισθούς.

Στο μεταμεσονύκτιο email, το οποίο έφτασε στα χέρια της Washington Post, ο Μασκ τόνιζε ότι το Twitter «θα πρέπει να είναι εξαιρετικά σκληροπυρηνικό» στο εξής. «Αυτό θα σημαίνει να δουλεύεις πολλές ώρες σε υψηλή ένταση», υπογράμμιζε και πρόσθετε: «Μόνο η εξαιρετική επίδοση θα αποτελεί επιτυχή βαθμό».

Το δεσμευτικό μήνυμα, σε συνδυασμό με μια νέα πολιτική που επιβάλλει την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο (άρα το τέλος της τηλεργασίας), αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη φθορά την εταιρεία, της οποίας το προσωπικό ήδη έχει μειωθεί στο μισό. Ο Μασκ είπε επίσης ότι στο Twitter, πλέον, «αυτοί που γράφουν εξαιρετικό κώδικα θα αποτελούν την πλειονότητα της ομάδας μας και θα έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή».

Πριν από μια εβδομάδα, το Twitter παρουσίασε το Blue Verified, το οποίο δίνει στους χρήστες ένα μπλε εικονίδιο δίπλα στο όνομά τους έναντι χρέωσης 7,99 δολαρίων το μήνα – έχοντας αυτό, η πλατφόρμα θα μείωνε κατά το ήμισυ τον αριθμό των διαφημίσεων, ενώ επίσης θα έδινε στις αναρτήσεις μεγαλύτερη δυνατότητα προβολής.

Μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο, εξαφανίστηκε εν μέσω καταιγισμού ψεύτικων λογαριασμών που υποδύονταν άτομα όπως τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τον αστέρα του μπάσκετ ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι εγγραφές διακόπηκαν το βράδυ της Πέμπτης και ο Μασκ ανακοίνωσε μέσω tweet –αργά το βράδυ της Τρίτης- ότι η υπηρεσία δεν θα «ξεκινήσει εκ νέου» μέχρι τις 29 Νοεμβρίου «για να βεβαιωθεί ότι είναι σταθερή».

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022