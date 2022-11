Ουκρανία: Επιμένει ο Κουλέμπα – «Η Ρωσία φέρει την ευθύνη για τον πύραυλο στην Πολωνία»

Η Ρωσία φέρει «ακέραια την ευθύνη» για την πτώση του πυραύλου στην Πολωνία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, έπειτα από τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίνκεν.

«Συμμεριζόμαστε την θέση σύμφωνα με την οποία η Ρωσία φέρει ακέραια την ευθύνη της τρομοκρατίας μέσω των πυραύλων και των επιπτώσεών της στο έδαφος της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Μολδαβίας», δήλωσε μέσω του Twitter ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

I had a call with @SecBlinken right during another massive missile attack on Ukraine this morning. We share the view that Russia bears full responsibility for its missile terror and its consequences on the territory of Ukraine, Poland, and Moldova. 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022