ΕΕ: Έκτακτο Συμβούλιο για το μεταναστευτικό στις 25 Νοεμβρίου

Έκτακτο συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε να συγκαλέσει η τσεχική προεδρία, όπου οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα κλειθούν να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς.

H ανακοίνωση της έκτακτης συνεδρίασης έρχεται ύστερα από πιέσεις της Κομισιόν, η οποία εργάζεται για ένα σχέδιο δράσης με στόχο την επίλυση των κλιμακούμενων εντάσεων σχετικά με τους αιτούντες άσυλο που διασώζονται στη θάλασσα.

‼️ Czech Presidency has just decided to convene an extraordinary Home Affairs Council on 25 November.

Ministers will address the current situation in all migratory routes. #JHA #EU2022CZ

