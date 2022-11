«Θα μπούμε στην Κριμαία ως τον Δεκέμβριο» – Τι προβλέπει ο Ουκρανός υφ. Άμυνας

Την εκτίμησή του ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να επιστρέψει στην Κριμαία ως τα τέλη Δεκεμβρίου και ότι ο πόλεμος πιθανόν θα έχει τελειώσει μέχρι τα τέλη της ερχόμενης άνοιξης εξέφρασε ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας, υποστράτηγος ε.α. Βολoντίμιρ Χαβρίλοφ.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ερωτώμενος για τους στόχους της Ουκρανίας μετά την ανακατάληψη της Χερσώνας, είπε ότι η επανάκτηση άλλων περιοχών «είναι θέμα χρόνου και φυσικά θα προτιμούσαμε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό».

Όπως είπε, σε αυτό θα βοηθούσε και κάποιο ξαφνικό, απρόβλεπτο γεγονός εντός της Ρωσίας, όπως η κατάρρευση του καθεστώτος Πούτιν.

Ukraine’s deputy defence minister Volodymyr Havrylov has told Sky News that the war with Russia could be over ‘by the end of spring’, adding that peace talks would only happen once Russian troops are ready to leave every inch of Ukraine.

