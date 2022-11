Επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος»: Η Τουρκία έπληξε 89 στόχους – Προετοιμασία για αντίποινα

Ογδόντα εννιά στόχοι, ανάμεσά τους καταφύγια και αποθήκες πυρομαχικών, καταστράφηκαν σήμερα κατά την έναρξη της αεροπορικής επιχείρησης «Γαμψό Ξίφος» κατά κουρδικών βάσεων σε βόρειο Ιράκ και Συρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, επλήγησαν οι περιοχές Kαντίλ, Aσός και Χακούρκ στο Ιράκ, όπως επίσης και το Κομπάνι, Ταλ Ριφάτ, Τσιζίρε και Ντερίκ στη βόρεια Συρία.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι «οι αυτοαποκαλούμενοι επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης (σσ. οι Κούρδοι μαχητές) βρίσκονται ανάμεσα στους στόχους που εξουδετερώθηκαν».

Τα αεροπορικά χτυπήματα έγιναν κατά θέσεων του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) και των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), μιας κουρδικής παραστρατιωτικής οργάνωσης που δρα στη Συρία και σύμφωνα με την Άγκυρα συνδέεται με το PKK.

Η αεροπορική αυτή επίθεση έρχεται ως αντίποινα για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή, για την οποία η Άγκυρα έχει κατηγορήσει ανοιχτά το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), παρά το γεγονός ότι τόσο αυτό όσο και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) έχουν αρνηθεί κάθε ευθύνη.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και εικόνες από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δίνει την εντολή για να ξεκινήσει η αεροπορική επίθεση.

Ήρθε «η ώρα του λογαριασμού», διεμήνυσε νωρίτερα μέσω Twitter ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, πάνω από φωτογραφία που εικονίζει τουρκικό μαχητικό F-16 καθώς απογειώνεται για νυχτερινή επιχείρηση.

«Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

«Οι φωλιές των τρομοκρατών ισοπεδώνονται με πλήγματα ακριβείας», συμπλήρωσε σε δεύτερη ανάρτηση, που συνόδευσε με μοντάζ από την καταστροφή στόχου από αέρος, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν.

Για «ώρα του λογαριασμού για την Ιστικλάλ» έκανε λόγο και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν.

Οι ΣΔΔ, βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι, δήλωσαν ότι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περιοχές υπό τον έλεγχό τους στη Βόρεια Συρία, συμπληρώνοντας ότι θα υπάρξουν αντίποινα. «Οι επιθέσεις αυτές δεν θα μείνουν αναπάντητες», αναφέρεται σε σχετική δήλωση.

Σύμφωνα με τις ΣΔΔ, οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στις επαρχίες Χαλέπι (βόρεια) και Χασάκα (βορειοανατολικά), κυρίως στην πόλη Κομπάνι, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Ισλαμικό Κράτος, είναι στόχος βομβαρδισμών από την τουρκική αεροπορία και τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής», δήλωσε ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έγιναν επίσης τουρκικοί βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στη Ράκα και στη Χασάκα (βορειοανατολικά) και στο Χαλέπι (βόρεια), κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Σάμι, από τα τουρκικά χτυπήματα καταστράφηκαν αποθήκες σιτηρών, ένα εργοστάσιο ενέργειας και ένα νοσοκομείο. Έντεκα πολίτες, ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος, σκοτώθηκαν.

Μια άλλη στρατιωτική συριακή πηγή ανέφερε ότι μαχητές σκοτώθηκαν από «την τουρκική επιθετικότητα σε συριακό έδαφος», ειδικά σε επαρχιακές περιοχές κοντά στο Χαλέπι και τη Χασάκα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε προχθές Παρασκευή πως φοβόταν «πιθανή στρατιωτική δράση της Τουρκίας» στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς να αποφεύγουν αυτές τις δύο περιοχές.

Ο ηγέτης των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι καταδίκασε τους «επιθετικούς και βάρβαρους» τουρκικούς βομβαρδισμούς.

«Ο τουρκικός βομβαρδισμός στις περιοχές μας απειλεί ολόκληρη την περιοχή. Δεν ωφελεί κανέναν. Θα κάνουμε το παν για να αποφευχθεί μείζων καταστροφή. Αν ξεσπάσει πόλεμος, θα επηρεαστεί όλος ο κόσμος», τόνισε μέσω Twitter.

The attacks will not be limited to our regions which are now being subjected to aggressive and barbaric bombing.

We call on our families to stay in their homes and abide by the directives of the Security Forces. (2)

— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) November 19, 2022