Ρωσία: Μεγάλη φωτιά στη Μόσχα κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής στην πλατεία Kομσομόλσκαγια – γνωστή και ως «Πλατεία των Τριών Σταθμών» – στο κέντρο της Μόσχας.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να έχει σκεπάσει την κεντρική αυτή περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, κοντά σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς.

In #Moscow, #Russia, there is a smoke rising in the area of Komsomolskaya square, close to Kazansky, Leningradsky and Yaroslavsky railway stations. The cause of the fire is not clear at this time.

pic.twitter.com/V5JQI3bF4I

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 20, 2022