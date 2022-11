Μουντιάλ 2022: Γονάτισαν οι Άγγλοι, σιγή από τους Ιρανούς – Πλακάτ με «ζωή, γυναίκα, ελευθερία»

Οι φόβοι του ιρανικού καθεστώτος για το τι θα γίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγιναν πράξη. Στον πρώτο αγώνα της εθνικής ομάδας του Ιράν, κόντρα στην Αγγλία, υπήρξε με τρόπο σαφή καταδίκη για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα και δη για την κλιμάκωση της καταστολής κατά των διαδηλωτών.

Κατ’ αρχάς, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της χώρας, που θεωρείται σύμβολο ενότητας, αρνήθηκαν να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο, την ώρα που εξελισσόταν το σχετικό τελετουργικό.

Members of #Iran’s national football team, refused to sing the national anthem of the Islamic Republic before their match with #England.#MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevolution2022 #EnglandVsIran #WorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/fohFG8dwwR

— Omid Memarian (@Omid_M) November 21, 2022