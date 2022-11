Μουντιάλ: Αμερικανός δημοσιογράφος συνελήφθη λόγω… φανέλας

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ανέφερε ότι συνελήφθη σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα, όταν προσπάθησε να εισέλθει σε γήπεδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ φορώντας μια φανέλα με ουράνιο τόξο, προκειμένου να υποστηρίξει την LGBTQ κοινότητα, σε μια χώρα όπου οι σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων είναι παράνομες.

Ο Γκραντ Γουάλ, πρώην δημοσιογράφος του Sports Illustrated που τώρα διατηρεί τη δική του ιστοσελίδα, δήλωσε ότι η ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του απαγόρευσε την είσοδο στο πρώτο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουαλία στο στάδιο Ahmad Bin Ali της πόλης Αλ-Ραγιάν και του ζήτησε να βγάλει τη φανέλα του. Ανέφερε επίσης ότι του κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνό του όταν έγραψε στο Twitter για το περιστατικό.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022