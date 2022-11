Η Τουρκία αψηφά τα μηνύματα για αυτοσυγκράτηση – Νέες επιδρομές στη βόρεια Συρία

Αψηφώντας τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, η Τουρκία έπληξε χθες Τρίτη πολλούς στόχους στη Συρία, ενώ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε εκ νέου πως «σύντομα» θα εξαπολυθεί χερσαία επιχείρηση εναντίον των κούρδων μαχητών στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Türkiye neutralized 254 PKK/YPG terrorists as part of its cross-border air operation in northern Iraq and Syria, National Defense Minister said https://t.co/YZUXsBfkwh pic.twitter.com/B5nGCqj8Y0

Ο κ. Ερντογάν απειλεί από τον Μάιο ότι θα διατάξει να εξαπολυθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον συριακό βορρά, όμως η έκρηξη βόμβας τη 13η Νοεμβρίου στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, την ευθύνη για την οποία η κυβέρνησή του επέρριψε στο PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) και στις YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού), ενδέχεται να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Από την Κυριακή «συντρίβουμε τους τρομοκράτες με τα αεροπλάνα και τα drones μας», είπε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες. «Θεού θέλοντος, θα τους εξολοθρεύσουμε σύντομα με τους στρατιώτες μας, με τα κανόνια μας και με τα άρματα μάχης μας».

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η τουρκική πολεμική αεροπορία άρχισε την επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος», πλήττοντας κάπου 89 θέσεις των PKK και YPG στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία, σκοτώνοντας κάπου σαράντα κούρδους μαχητές, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

🇹🇷 #Turkey announced on Sunday it had carried out air strikes against the bases of outlawed Kurdish militants across northern #Syria 🇸🇾 and #Iraq 🇮🇶, which it said were being used to launch “terrorist” attacks on Turkish soil pic.twitter.com/veB7W5xWEn

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 21, 2022