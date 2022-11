Διάστημα: Στις τάξεις του ESA ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία

Τη νέα τάξη των Ευρωπαίων αστροναυτών παρουσίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Η ανακοίνωση έγινε στο Παρίσι μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου της ESA σε υπουργικό επίπεδο.

Η νέα τάξη (ESA Astronaut Class 2022) περιλαμβάνει πέντε αστροναύτες καριέρας που θα ενταχθούν άμεσα στο υπάρχον σώμα των Ευρωπαίων αστροναυτών, ορισμένους επιλαχόντες ή «ρεζέρβες» (που προσωρινά τουλάχιστον θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις νυν θέσεις εργασίας τους) και -για πρώτη φορά- έναν αστροναύτη με σωματική αναπηρία.

Οι πέντε νέοι αστροναύτες που θα στελεχώσουν την ESA, είναι μία Γαλλίδα πιλότος ελικοπτέρων διάσωσης, μία Βρετανίδα αστροφυσικός, ένας Ισπανός μηχανικός, ένας Βέλγος βιοϊατρικός μηχανικός με διδακτορικό στη νευροεπιστήμη και ένας Ελβετός γιατρός. Οι «ρεζέρβες» θεωρούνται και αυτοί αστροναύτες, αλλά η εκπαίδευση τους θα ενεργοποιηθεί όταν προκύψει κάποια ανάγκη.

Ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία είναι ο Βρετανός Τζον ΜακΦολ, αθλητής αγώνων δρόμων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος είχε χάσει το ένα πόδι του σε τροχαίο ατύχημα όταν ήταν 19 ετών.

