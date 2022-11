Έλον Μασκ: Ο μήνας που το Twitter τιτίβισε λοξά

Δεν υπήρξε εξαγορά που να συζητήθηκε τόσο το 2022. Ή γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Πίσω στην άνοιξη, ακούσαμε για πρώτη φορά πως ο Έλον Μασκ θέλει να αγοράσει το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαδικασία δεν αποδείχθηκε τόσο αναίμακτη, μιας και υπήρξαν πολλά μπρος πίσω που θέλοντας και μη παρακολουθήσαμε σε ένα καθημερινό σίριαλ που παιζόταν σε τίτλους ειδήσεων.

Έστω και μετ’ εμποδίων, ο Έλον Μασκ προχώρησε τελικά στην εξαγορά του Twitter και πριν από αισίως έναν μήνα, πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα των γραφείων της εταιρείας ως ο νέος ιδιοκτήτης της.

Και τότε ήταν η στιγμή που η πραγματικά επεισοδιακή φάση ξεκίνησε για το Twitter: νιπτήρες, δημόσια διαπραγμάτευση για τις συνδρομές, μαζικές απολύσεις και παραιτήσεις και ένα αβέβαιο, κατά πολλούς, μέλλον της σοσιαλμιντιακής πλατφόρμας με το πιο σταθερό και συνεπές ως τώρα brandname εκεί έξω.

Όσο αναμένουμε να δούμε τις θα ξημερώσει τις επόμενες ημέρες για το Twitter, φτιάχνουμε το ημερολόγιο του πρώτου μήνα του Twitter της εποχής Μασκ:

26 Οκτωβρίου

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Είναι γεγονός: το Twitter ανήκει πλέον στον Έλον Μασκ. Σε μια έξαρση που θα εκτιμούσε ο Μαρσέλ Ντυσάν, ο δισεκατομμυριούχος αποφάσισε να κάνει είσοδο στα κεντρικά γραφεία της νέας του εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο έχοντας αγκαλιά έναν νιπτήρα. Ντανταϊσμός στα καλύτερά του.

27 Οκτωβρίου

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Η εξαγορά του Twitter επισημοποιείται και «στα χαρτιά».

Με μία ανοιχτή επιστολή προς τους διαφημιστές, που ο Μασκ δημοσίευσε -πώς αλλιώς;- με ένα tweet, ο νέος επικεφαλής ξεκαθάρισε τις προθέσεις του για την νέα αυτή εποχή του Twitter: η πόλωση και η ακραία ρητορική δεν είναι ευπρόσδεκτη στο Twitter που προσδοκά να γίνει «η πιο έγκριτη πλατφόρμα διαφήμισης στον κόσμο», με βασική προϋπόθεση την εξατομίκευση. Βέβαια, μπορεί ο Μασκ να αγόρασε το Twitter γιατί «είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού να υπάρχει μια κοινή ψηφιακή πλατεία» αλλά όλα έχουν το τίμημά τους και η πλατφόρμα δεν μπορεί να γίνει «μια δωρεάν κόλαση για όλους» (Wait for it…).

31 Οκτωβρίου

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Ο Μασκ τουιτάρει το εξής: «Όλη η διαδικασία επαλήθευσης ανασκευάζεται αυτή τη στιγμή». Ναι, ο πόλεμος για τους λογαριασμούς με το μπλε τικ μόλις ξεκίνησε και οι πρώτες φήμες θέλουν τον Μασκ να χρεώνει 20 δολάρια (19 ευρώ) τον μήνα για να συνεχίσουν οι χρήστες να έχουν επαληθευμένους λογαριασμούς.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Το παραπάνω κατάφερε να τρομάξει μέχρι και τον Στίβεν Κινγκ, που την ίδια μέρα τουιτάρει: «Είκοσι δολάρια τον μήνα για να κρατήσω το γαλάζιο τικ μου; Άσε μας, θα έπρεπε να με πληρώνουν αυτοί. Αν αυτό τεθεί σε εφαρμογή, την έκανα».

1 Νοεμβρίου

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Ο Μασκ, ύστερα από βαθιά (;) περισυλλογή, απάντησε στον συγγραφέα: «Πρέπει κάπως να πληρώσουμε τους λογαριασμούς! Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε πλήρως στις διαφημίσεις. Τι λες για 8 δολάρια τον μήνα;».

Μπορεί να μην πήρε απάντηση από τον Κινγκ, όμως, αργότερα την ίδια μέρα, o «Chief Twit» τουιτάρει: «Το τρέχον σύστημα “λόρδων και χωρικών” του Twitter για όσους έχουν ή δεν έχουν το μπλε τικ είναι χάλια. Δύναμη στους ανθρώπους! Μπλε για 8 δολάρια/μήνα».

Ο Έλον Μασκ αγοράζει το Twitter, το Mastodon κερδίζει 70.000 χρήστες

Στο μεταξύ, πολλά άρθρα κάνουν λόγο για την άνοδο του Mastodon μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα που είναι δωρεάν και ακολουθεί παρόμοια microblogging λογική με το Twitter και που είδε τους χρήστες της να αυξάνονται κατά 70.000 με την ανάληψη καθηκόντων του Μασκ στο Twitter.

Την ίδια στιγμή, ο Μασκ «ξηλώνει» ηγετικά στελέχη της εταιρείας.

3 Νοεμβρίου

EXCLUSIVE: Elon Musk plans to cut about 3,700 jobs at Twitter, or half the company’s workforce https://t.co/tLnanmSMjX pic.twitter.com/riK2YcnLyK — Bloomberg (@business) November 3, 2022

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ σκοπεύει να μειώσει κατά σχεδόν 50% το εργατικό δυναμικό της εταιρείας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος. Όσοι εργαζόμενοι, τώρα, είναι τυχεροί και δεν βρεθούν ανάμεσα στους 3.700 που θα χάσουν τις δουλειές τους, θα πρέπει να ξεχάσουν την τηλεργασία, μιας και το νέο αφεντικό θέλει τους υπαλλήλους του να εργάζονται από το γραφείο, με σπάνιες εξαιρέσεις.

Την ίδια μέρα, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν πως στις 9 το πρωί της επόμενης μέρας θα μάθουν αν θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εταιρεία…με ένα μέιλ. Οι απερχόμενοι, θα λάβουν ένα μήνυμα στο προσωπικό τους μέιλ με τις περαιτέρω οδηγίες και όσοι παραμείνουν, θα λάβουν μήνυμα στο εταιρικό τους μέιλ.

4 Νοεμβρίου

Η μέρα της κρίσης. Ήδη από το πρωί, πολλοί (πρώην) εργαζόμενοι του Twitter βλέπουν να έχουν χάσει πρόσβαση στα εταιρικά τους μέιλ και το Slack. Τα δε γραφεία, βάζουν λουκέτο, με την εξής ανακοίνωση σε εσωτερικό μέιλ: «Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια κάθε εργαζομένου καθώς και εκείνη των συστημάτων και των δεδομένων του Twitter, τα γραφεία μας θα κλείσουν προσωρινά και θα ανασταλεί κάθε πρόσβαση μέσω καρτών».

Την ίδια στιγμή, κατατίθεται ομαδική αγωγή για το σχέδιο των μαζικών απολύσεων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο που υποστηρίζει ότι η εταιρεία απολύει εργαζόμενους χωρίς επαρκή προειδοποίηση σε παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, αλλά και αυτής της Καλιφόρνιας.

Όπως εξηγεί ο Μασκ, δεν είχε άλλη επιλογή, παρά να μειώσει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, μιας και αυτή χάνει περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα.

6 Νοεμβρίου

Μετά το δημόσιο debate για την τιμή της συνδρομής των επαληθευμένων λογαριασμών, η εταιρεία το επιβεβαιώνει και επίσημα: λανσάρει σε κάποιες χώρες το Twitter Blue έναντι 7.99 δολαρίων τον μήνα.

7 Νοεμβρίου

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Ο Έλον Μασκ βλέπει ξαφνικά διάφορους λογαριασμούς να παίρνουν…το όνομά του, μεταξύ των οποίων και λογαριασμοί δημόσιων προσώπων, όπως αυτός της κωμικού Κάθι Γκρίφιν, κάτι το οποίο δεν παίρνει με καλό μάτι και με συνοπτικές διαδικασίες αρχίζει τις μόνιμες διαγραφές.

Any name change at all will cause temporary loss of verified checkmark — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Όπως, άλλωστε, ξεκαθάρισε ο «αρχηγός» του Twitter, οι λογαριασμοί της πλατφόρμας οι χρήστες των οποίων μιμούνται κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν έχουν σαφή ένδειξη πως πρόκειται για λογαριασμούς παρωδίας, θα τίθενται μόνιμα εκτός λειτουργίας.

Επιπλέον, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε προειδοποίηση πριν το κλείσιμο ενός λογαριασμού, τώρα η λειτουργία τους θα παύεται αυτόματα. Στο μεταξύ, οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος, θα οδηγεί σε μόνιμη απώλεια του μπλε τικ των επαληθευμένων accounts.

9 Νοεμβρίου

Ο Μασκ στέλνει για πρώτη φορά μέιλ προς τους εργαζόμενούς του αργά το βράδυ της Τετάρτης ενημερώνοντάς τους για το τέλος της τηλεργασίας, εκτός κι αν αυτό εγκριθεί κατ’ εξαίρεση από τον ίδιο, και ότι αναμένει το προσωπικό να δίνει το παρόν στα γραφεία της εταιρείας «τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα». Πίσω στον Ιούνιο και πριν η πλατφόρμα περάσει στα χέρια του Μασκ, η εταιρεία είχε δώσει το «πράσινο φως» στους υπαλλήλους της να συνεχίσουν να δουλεύουν «για πάντα» από το σπίτι, αν αυτό επιθυμούν. Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί πως έρχονται «δύσκολοι καιροί».

10 Νοεμβρίου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπαλλήλους του, το «αφεντικό» της Twitter Inc. προειδοποιεί για την οικονομική αστάθεια της εταιρείας, ενώ, δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο χρεοκοπίας.

Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) προειδοποίησε πως «Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Twitter με μεγάλη ανησυχία» σημειώνοντας πως «Κανένας διευθύνων σύμβουλος ή εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου» και απειλεί με πρόστιμα αν το Twitter δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την υπηρεσία για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

I’ve made the hard decision to leave Twitter. I’ve had the opportunity to work with amazing people and I’m so proud of the privacy, security, and IT teams and the work we’ve done. I’m looking forward to figuring out what’s next, starting with my reviews for @USENIXSecurity 😁 — Lea Kissner (@LeaKissner) November 10, 2022

Οι αποχωρήσεις υψηλόβαθμων στελεχών συνεχίζονται, με πολλούς να παραιτούνται, όπως η Λία Κίσνερ.

11 Νοεμβρίου

Χάος στο Twitter. Η νέα στρατηγική για το Twitter Blue έχει ως αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνισή τους fake accounts που παρουσιάζονται ως επαληθευμένοι λογαριασμοί πολιτικών, celebrities και εταιρειών. Αφού επικράτησε σύγχυση ανάμεσα στους χρήστες, το Twitter μπλοκάρει ψεύτικους λογαριασμούς που παρίσταναν εταιρείες όπως η Apple, η Nintendo και η Chiquita και προσωπικότητες όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Τζο Μπάιντεν και ο Τόνι Μπλερ.

16 Νοεμβρίου

Ο Έλον Μασκ ξαναχτυπά με μέιλ προς τους υπαλλήλους του το πρωί της Τετάρτης, αυτή τη φορά με ένα τελεσίγραφο το μήνυμα του οποίου ήταν σαφές: ή θα δουλεύουν «για πολλές ώρες σε μεγάλη ένταση» ή αλλιώς, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την εταιρεία. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Washington Post, το μέιλ που στάλθηκε στους εργαζόμενους γράφει: «Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να γίνετε μέλος του νέου Twitter, κάντε κλικ στο “Ναι” στον παρακάτω σύνδεσμο», με αυτούς να καλούνται να δώσουν μία απάντηση ως την Πέμπτη στις 17:00. Άλλωστε, ο Μασκ προειδοποιεί πως το Twitter «θα πρέπει να είναι εξαιρετικά σκληροπυρηνικό» στο εξής.

17 Νοεμβρίου

Ability to do long tweets coming soon — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022

Κι εκεί που νομίζαμε πως ο Έλον Μασκ σταμάτησε να ανακοινώνει βασικές αλλαγές της νέας του επιχείρησης μέσα από απαντήσεις σε tweets, ρίχνει τη «βόμβα». Σε ένα thread που αποτελείται από…82 μέρη, ένας χρήστης έγραψε χιουμοριστικά πως «Αυτό το thread είναι μικρό». Μάλλον δεν περίμενε να λάβει απάντηση από την ίδια την πηγή, με τον Έλον Μασκ να υπόσχεται πως «Θα υπάρχει η δυνατότητα για μεγάλα tweets σύντομα». Αν αυτή η αλλαγή εφαρμοστεί στο κοινωνικό μέσο-βασιλιά του microblogging, θα μιλάμε για μία πραγματικά νέα εποχή του Twitter.

18 Νοεμβρίου

Το Twitter ανακοινώνει και πάλι στους υπαλλήλους του το προσωρινό κλείσιμο των γραφείων του μέχρι τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, χωρίς να εξηγηθεί το γιατί. Πάντως, το τελεσίγραφο που έχει προηγηθεί, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει περισσότερους εργαζόμενους από ό,τι αναμενόταν προς την αποχώρηση, ενώ στα δημοφιλή hashtags στην πλατφόρμα βρίσκουμε μεταξύ άλλων τα #RIPTwitter και #TwitterDown.

20 Νοεμβρίου

Φωτ.: Shutterstock

Ο Έλον Μασκ επαναφέρει τον επίσημο λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter. Είχε προηγηθεί δημοσκόπηση από τον ιδιοκτήτη του Twitter ρωτώντας τους χρήστες του αν είναι υπέρ ή κατά της επιστροφής του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα, με το 51% των συμμετεχόντων να απαντάει θετικά. Υπενθυμίζουμε πως ο Τραμπ είχε αποκλειστεί από το Twitter μετά την επίθεση στο Καπιτώλειο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

22 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, περισσότερο από το ⅓ των 100 κορυφαίων διαφημιστών «γύρισαν την πλάτη» στο Twitter, χωρίς παρουσία σε αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ανάμεσα στα brands που είπαν «όχι» στην πλατφόρμα είναι οι Merck, Kellogg, Verizon, Boston Beer, Mars και Jeep. Ο κλοιός δείχνει να στενεύει όλο και πιο πολύ, πριν καλά-καλά ο Μασκ κλείσει έναν μήνα στο τιμόνι της εταιρείας.

24 Νοεμβρίου

Το Twitter κλείνει τα γραφεία του στις Βρυξέλλες. Μια κίνηση που προκαλεί ανησυχία στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αν η πλατφόρμα θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους αυστηρούς νέους κανόνες της ΕΕ αναφορικά με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Την ίδια μέρα ο Μασκ ανακοινώνει την «αμνηστία» για λογαριασμούς που έχουν αποκλειστεί, δηλαδή την επαναφορά τους στην πλατφόρμα. Μια μέρα πριν έκανε μία δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας τους χρήστες αν θεωρούν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει γενική αμνηστία σε αποκλεισμένους λογαριασμούς εφόσον αυτοί δεν έχουν παραβιάσει τον νόμο ή δεν έχουν στείλει ανεπιθύμητα κακοπροαίρετα μηνύματα, με τους χρήστες να απαντούν καταφατικά σε ποσοστό 72.4%. Όπως γράφει ο μεγιστάνας στο Twitter: «Ο κόσμος μίλησε. Η αμνηστία ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Φωνή λαού, φωνή Θεού».

25 Νοεμβρίου

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week. Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates. Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Ο Έλον Μασκ ανακοινώνει πως το νέο σύστημα επαλήθευσης στο Twitter θα μπει σε λειτουργία την ερχόμενη Παρασκευή και σε αυτό δε θα υπάρχει μόνο το μπλε τικ, αλλά και το γκρι και το χρυσό. Το μπλε θα μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα (είτε είναι celebrities είτε όχι), το γκρι για κυβερνητικούς λογαριασμούς και το χρυσό θα αφορά εταιρείες. Όπως εξηγεί ο Μασκ, όλοι οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα περάσουν χειροκίνητα (δηλ. μη αυτοματοποιημένα) από διαδικασία πιστοποίησης αυθεντικότητας, κάτι που είναι «επίπονο, αλλά απαραίτητο».