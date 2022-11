Ιράν: Νεκροί και τραυματίες από πυρά κατά διαδηλωτών, σύμφωνα με ακτιβιστές

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών μετά την προσευχή της Παρασκευής στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουχιστάν, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν, σύμφωνα με ακτιβιστές.

«Δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», ανέφερε στο Telegram η «Baloch Activists Campaign» (BAC) με έδρα το Λονδίνο.

Iranian security forces opened fire on protests after Friday prayers in the southeastern province of Sistan-Baluchistan, leaving dozens of people dead or wounded, activists said.

➡️ https://t.co/yDVFPxc0EX

📸 Spectators at #WorldCup match between Wales and Iran pic.twitter.com/zYiANrdK46

— AFP News Agency (@AFP) November 25, 2022