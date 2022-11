Κίνα: Ξεχειλίζει η οργή κατά της «Zero Covid» – Πρωτοφανείς διαδηλώσεις σε Γουχάν και Σαγκάη

Σε κλοιό διαδηλώσεων βρίσκεται η Κίνα με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τους υγειονομικούς περιορισμούς, σχεδόν τρία χρόνια αφότου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της Covid-19 παγκοσμίως. Στη Γουχάν πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σαγκάη αλλά και στο Πεκίνο.

#China BREAKING: hundreds of protesters have gathered on Zhongshan avenue in the city of #Wuhan tonight.

China is witnessing the largest protests in years. pic.twitter.com/5VexVQkcAd

