Χαβάη: Εξερράγη το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου

Ειδοποίηση για την έκρηξη του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου στον κόσμο, του Μάουνα Λόα στην Χαβάη, εξέδωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Τις τελευταίες δύο ώρες πριν την έκρηξη, είχαν προηγηθεί δεκάδες σεισμοί που κυμάνθηκαν από 2,5 έως 4,2 Ρίχτερ.

Thermal image of Mauna Loa eruption acquired at midnight HST.

Η έκρηξη ξεκίνησε γύρω στις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), ενώ υπάρχει προειδοποιήση ότι οι άνεμοι ενδέχεται να μεταφέρουν ηφαιστειακά αέρια.

«Αυτήν την στιγμή, οι ροές της λάβας συγκρατούνται στην περιοχή της κορυφής της καλντέρας και δεν απειλούν κοινότητες στις πλαγιές του ηφαιστείου», διευκρινίζεται στην ειδοποίηση.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST.

