Europol: Eξάρθρωσε «σούπερ καρτέλ» κοκαΐνης σε Ντουμπάι και Ευρώπη – Κατασχέθηκαν 30 τόνοι ναρκωτικών

Η αστυνομία διέλυσε ένα «σούπερ καρτέλ» ναρκωτικών που ήλεγχε περίπου το ένα τρίτο του λαθρεμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη και συνέλαβε 49 υπόπτους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων έξι «στόχους μεγάλης αξίας» στο Ντουμπάι, ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

Αυτή η εκτεταμένη διεθνής επιχείρηση επέτρεψε την κατάσχεση 30 τόνων κοκαΐνης, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Αστυνομίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Ολλανδία.

«Οι βαρόνοι των ναρκωτικών, οι οποίοι θεωρούνται από τη Europol στόχοι μεγάλου ενδιαφέροντος, είχαν συμμαχήσει για να δημιουργήσουν αυτό που ήταν γνωστό ως ένα «σούπερ καρτέλ», το οποίο ήλεγχε περίπου το ένα τρίτο του εμπορίου της κοκαΐνης στην Ευρώπη», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Europol.

«Η έκταση των εισαγωγών κοκαΐνης στην Ευρώπη που τελούσαν υπό τον έλεγχο και τη διοίκηση των υπόπτων ήταν μαζική. Και περισσότεροι από 30 τόνοι ναρκωτικών κατασχέθηκαν από τις δυνάμεις της τάξης στη διάρκεια των ερευνών», διευκρινίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση για το συντονισμό των επιδρομών έφερε την ονομασία «Φως της Ερήμου» και ο σχεδιασμός της είχε διαρκέσει δύο χρόνια.

Το Ντουμπάι συνέλαβε δύο υπόπτους «μεγάλου ενδιαφέροντος», οι οποίοι συνδέονται με την Ολλανδία, δύο άλλους που συνδέονται με την Ισπανία και δύο που συνδέονται με τη Γαλλία.

«Ο ένας από τους ολλανδούς υπόπτους είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ψάρι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή της Europol που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Εκτός από τις έξι συλλήψεις στο Ντουμπάι, 13 πρόσωπα συνελήφθησαν στην Ισπανία, 6 στη Γαλλία και 10 στο Βέλγιο. Παράλληλα 14 άνθρωποι είχαν συλληφθεί το 2021 στην Ολλανδία στο πλαίσιο της ίδια επιχείρησης, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η ολλανδική εισαγγελία δήλωσε πως σχεδιάζει να ζητήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την έκδοση των δύο υπόπτων που συνδέονται με την Ολλανδία και συνελήφθησαν στο Ντουμπάι.

Ο ένας είναι ένας άνδρας 37 ετών με διπλή, ολλανδική και μαροκινή υπηκοότητα, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2020 και το 2021 εισήγαγε στην Ολλανδία χιλιάδες κιλά κοκαΐνης. Ο άλλος είναι ένας άνδρας 40 ετών με διπλή, ολλανδική και βοσνιακή υπηκοότητα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

«Πρόκειται για σοβαρά κακουργήματα που συνδέονται με το διεθνές λαθρεμπόριο νακρωτικών, κυρίως από τη Νότια Αμερική μέσω των λιμανών της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ολλανδικής εισαγγελίας.

