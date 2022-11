Ισπανία: Έκρηξη στην ουκρανική πρεσβεία – ένας υπάλληλος τραυματίας

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το Reuters, η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας υπάλληλος της ουκρανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε ενώ χειριζόταν μια επιστολή.

Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη επιστολή ήταν παγιδευμένη με εκρηκτικό μηχανισμό και εξερράγη όταν την άνοιξε ο υπάλληλος της ουκρανικής πρεσβείας. Ισπανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο τραυματίας είναι ουκρανός υπήκοος.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ο φάκελος, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η La Vanguardia, είχε ως όνομα παραλήπτη τον πρέσβη. Δεν πέρασε από το scanner, αλλά την άνοιξε φύλακας στον κήπο της πρεσβείας και σημειώθηκε η έκρηξη.

Η πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη έκλεισε μέχρι νεωτέρας και η ισπανική αστυνομία διενεργεί έρευνες στο σημείο. Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκε το αντιτρομοκρατικό πρωτόκολλο.

