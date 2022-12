Pantone: Αυτό είναι το χρώμα για το 2023

Σε μια περίοδο αλλάγών και αμέτρητων προκλήσεων στον κόσμο, το χρώμα της αμερικανικής εταιρείας Pantone για το 2023 συμβολίζει τη δύναμη και ζωτικότητα που χρειάζεται για ένα μέλλον με θετικά γεγονότα. Αυτό, είναι το Viva Magenta: μια απόχρωση του βαθύ κόκκινου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μελέτη ισορροπιών: αντλώντας από ζεστούς και ψυχρούς τόνους, η προέλευση του χρώματος συνδυάζει την παλέτα της φύσης με μια ηλεκτρισμένη – χωρίς όρια απόχρωση παραπέμποντας στην ποικιλομορφία του σύγχρονου κόσμου.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta

Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH

— PANTONE (@pantone) December 2, 2022