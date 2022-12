Συρία: Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη στην πόλη Σουέιντα

Δεκάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη Συρία επιτέθηκαν σήμερα στο γραφείο του κυβερνήτη, στη νότια πόλη Σουέιντα, και έβαλαν φωτιά σε τμήματα του κτιρίου εν μέσω σφοδρών ανταλλαγών πυρών, δήλωσαν οι αρχές και αυτόπτες μάρτυρες.

Νωρίτερα, τουλάχιστον 200 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κτίριο στο κέντρο της πόλης, οι κάτοικοι της οποίας είναι κυρίως Δρούζοι, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ανατροπής του Σύρου προέδρου Μπασάρ Άσαντ, εν μέσω εκτόξευσης των τιμών και οικονομικής δυσπραγίας.

Chillingly familiar scenes amid reports that regime forces opened fire on protesters in #Sweida killing one and injuring others. The Assad regime has a dark history of using brutality and unlawful force to crack down on demonstrators- the lives of protesters must be protected https://t.co/ysf745Kjbp

— The Syria Campaign (@TheSyriaCmpgn) December 4, 2022