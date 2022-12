Προπηλακισμός του Σαλί Μπερίσα – Δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο

Ο ηγέτης της αλβανικής αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης στο κέντρο των Τιράνων.

Ο κ. Μπερίσα είχε τεθεί επικεφαλής της διαδήλωσης, στην οποία συμμετείχε πλήθος υποστηρικτών του κόμματός του, καθώς η Αλβανία φιλοξενεί αυτές τις ημέρες την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.

Σύμφωνα με το Reuters, καθώς ο Μπερίσα περπατούσε ανεμίζοντας σημαίες της Αλβανίας και της ΕΕ, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας μάτωσε από το χτύπημα, ωστόσο αυτό δεν τον σταμάτησε από το να εκφωνήσει την ομιλία του στη συγκέντρωση.

Ο άγνωστος συνελήφθη από την αστυνομία, αφού, οι υποστηρικτές του Αλβανού πολιτικού που ήταν παρόντες στο σκηνικό, πρόλαβαν και ξυλοκόπησαν τον άντρα.

Former Prime Minister and Leader of the Opposition #SaliBerisha was physically assaulted in the #Protest that the Opposition is organizing today in #Tirana. A few meters away, the #EUWB #Summit is being held#Albania pic.twitter.com/MPpErZAASb

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 6, 2022