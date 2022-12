Πούτιν: «Στοχοποιούμε ουκρανικές υποδομές, αλλά ποιος άρχισε;»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, παραδέχθηκε σήμερα ότι η Ρωσία στοχοποιεί ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, κατηγορώντας ωστόσο το Κίεβο ότι ήταν εκείνο που ξεκίνησε τις επιθέσεις, αναφερόμενος στα ουκρανικά πλήγματα σε περιοχές που τελούν υπό ρωσική κατοχή.

«Υπάρχει μεγάλος θόρυβος για τις επιθέσεις μας στις ενεργειακές υποδομές μιας γειτονικής χώρες. Ναι, αυτό κάνουμε. Αλλά ποιος άρχισε;», δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα σε τελετή βράβευσης στο Κρεμλίνο.

«Με το που αντιδράσουμε, κάνουν ολόκληρη φασαρία. Αυτό δεν θα σταματήσει τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις», δήλωσε.

Η Μόσχα στοχοποιεί τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από τις 10 Οκτωβρίου, αφού υπέστη μία σειρά από σημαντικές στρατιωτικές ήττες στο πεδίο της μάχης.

Putin talks Russia’s attacks on Ukrainian infrastructure.

“Yes, we are doing it. But who started it?” he says, citing Ukraine’s strikes inside Russian-held territory. “The second we respond, they make a universe-sized hullaballoo about it. It won’t stop our combat operations.” pic.twitter.com/JWrpWzIsyc

— max seddon (@maxseddon) December 8, 2022