Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικοί εκτοξευτές πυραύλων στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων στον κλειστό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι, εγείροντας φόβους ότι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για πυραυλικά πλήγματα του ουκρανικού εδάφους, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας.

Η ουκρανική πυρηνική εταιρεία Energoatom ανέφερε σε δήλωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις που ελέγχουν το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας έχουν τοποθετήσει αρκετούς εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων Grad κοντά σε έναν από τους έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες του.

Κατήγγειλε επίσης ότι τα επιθετικά πυραυλικά συστήματα βρίσκονται σε νέες «προστατευτικές δομές» που κατασκεύασαν κρυφά οι Ρώσοι, «παραβιάζοντας όλους τους όρους για την πυρηνική και ραδιενεργή ασφάλεια».

Δεν έχει προκύψει ακόμη ανεξάρτητη επαλήθευση των ουκρανικών ισχυρισμών.

Αν και ο κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας έχει μειωθεί σημαντικά επειδή και οι έξι αντιδραστήρες έχουν κλείσει, αλλά οι ειδικοί θεωρούν ακόμη πιθανή μια επικίνδυνη έκλυση ραδιενέργειας, αναφέρει το Associated Press.

Πηγή: The Associated Press, The Guardian