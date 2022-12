Πρώην εργαζόμενες κάνουν αγωγή στο Twitter – Κατηγορούν τον Έλον Μασκ για έμφυλες διακρίσεις

Οι μαζικές απολύσεις που έπληξαν το Twitter από τότε που ο Έλον Μασκ έγινε νέος ιδιοκτήτης επηρέασαν περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με νέα ομαδική αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της εταιρίας.

Το γεγονός ότι οι γυναίκες επηρεάστηκαν περισσότερο από τις απολύσεις εργαζομένων του Twitter δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του ιστορικού που έχει ο Έλον Μασκ με μισογυνικά σχόλια, αναφέρει η αγωγή που κατατέθηκε την Τετάρτη από την Καρολίνα Μπέρναλ Στριφλινγκ και τη Γίλοου Γρεν Τούρκαλ.

Στην αγωγή αναφέρονταν τα tweets που είχε κάνει σε ένα από τα οποία αστειευόταν για την ονομασία ενός πανεπιστημίου με το ακρωνύμιο “Τits” (σσ. γυναικεία στήθη), ενώ σε ένα άλλο αρκετά πρόσφατο ο ίδιος είχε γράψει πως η τεστοστερόνη είναι ροκ και πως «υποστηρίζει τις γυναίκες που φέρνουν στον κόσμο πολλά μωρά».

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021