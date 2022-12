Qatargate: Οι διαστάσεις του σκανδάλου που κλονίζει την Ευρώπη

Η 9η Δεκεμβρίου «μνημονεύεται» διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς. Για να «αναδείξει» την φετινή 9η Δεκεμβρίου, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) ανάρτησε στον ιστοχώρο της την περασμένη Παρασκευή ένα θέμα για τους Ευρωπαίους πολίτες και τον βαθμό στον οποίο εκείνοι εμπιστεύονται όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικά αλλά συγκεκριμένα το ευρωκοινοβούλιο.

«Έχετε εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Πόσοι έχουν την ίδια άποψη με εσάς στη χώρα σας;»: Αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματα στην ιστοσελίδα της Eurostat, ένα ερώτημα στο οποίο το 50% του συνόλου των Ευρωπαίων, το 46% των Ιταλών, το 56% των Ελλήνων και το 49% των Βέλγων απαντούσαν αρνητικά.

Κι όλα αυτά, προτού καν αρχίσουν να ξετυλίγονται λίγες ώρες αργότερα την ίδια ημέρα οι αποκαλύψεις γύρω από το καλούμενο πια Qatargate. Διότι στις 9 Δεκεμβρίου, με φόντο την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, θα «έσκαγε» και το σκάνδαλο των κατηγορούμενων για διαφθορά πρώην και νυν ευρωβουλευτών που φέρονται να έχουν λάβει δώρα και χρηματικά ποσά από το Κατάρ προκειμένου να επηρεάσουν ευρωπαϊκές αποφάσεις υπέρ της Ντόχα.

Στο επίκεντρο του εν λόγω σκανδάλου έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί: η 44χρονη ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ο 67χρονος πρώην ευρωβουλευτής και πάλαι ποτέ επικεφαλής της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Παντσέρι, ο επί σειρά ετών εργαζόμενος στο ευρωκοινοβούλιο (σύντροφος της Καϊλί) Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο 53χρονος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) Λούκα Βιζεντίνι και ο επικεφαλής της μη-κυβερνητικής οργάνωσης No Peace Without Justice Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα κ.ά.

Οι βελγικές Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα το Σάββατο και στην οικία ενός άλλου Βέλγου ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες, του Μαρκ Ταραμπέλα, ενώ σήμερα οι έρευνες θα συνεχίζονταν σε γραφεία του ευρωκοινοβουλίου, οικίες και δωμάτια στη βελγική πρωτεύουσα.

Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν φέρει στο φως ενοποιητικά στοιχεία που σοκάρουν: μια βαλίτσα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες, 600.000 ευρώ σε μόνο μία κατοικία (κατά πάσα πιθανότητα του Αντόνιο Παντσέρι), 150.000 στο διαμέρισμα ενός ευρωβουλευτή (τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διαμέρισμα της κυρίας Καϊλή) κ.ά.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Εύα Καϊλή είχε ως αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου την εξουσία να χειρίζεται θέματα Μέσης Ανατολής εκπροσωπώντας την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα, ενώ ο Ταραμπέλα (που προς το παρόν δεν έχει προσαχθεί ούτε κρατείται) ήταν αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο.

Όσο για τον Παντσέρι, τον πρώην ευρωβουλευτή του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) που εν συνεχεία πέρασε στην παράταξη Articolo Uno, εκείνος «παραγόντιζε» τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες ως επικεφαλής της μη-κυβερνητικής οργάνωσης Fight Impunity κάνοντας εκστρατεία… ενάντια στην ατιμωρησία όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όλοι οι παραπάνω ήταν κοντά στη Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στην ευρωβουλή. Πολλοί εξ αυτών δραστηριοποιούνταν στον χώρο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχαν επαφές με χώρες της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου. Σχεδόν όλοι τους είχαν, «κατά σύμπτωση», πλέξει το εγκώμιο του Κατάρ το περασμένο διάστημα, στο πλαίσιο δημόσιων παρεμβάσεων και δηλώσεών.

H No Peace Without Justice του Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα είχε «κατά σύμπτωση» την ίδια διεύθυνση στις Βρυξέλλες με την Fight Impunity του Αντόνιο Παντσέρι, ενώ στην Fight Impunity είχε κομβικό ρόλο και ο σύντροφος της Εύας Καϊλί Φραντσέσκο Τζόρτζι που εργαζόταν παράλληλα και ως σύμβουλος περί των εξελίξεων σε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.

Αποστάσεις

Στο άκουσμα των κατηγοριών, κόμματα, ομάδες κομμάτων και αξιωματούχοι έσπευσαν να «διαγράψουν» τους κατηγορούμενους, με την Εύα Καϊλή να έχει πια τεθεί εκτός ΠΑΣΟΚ, εκτος S&D και να έχει πια χάσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που είχε ως αντιπρόεδρος της ευρωβουλής.

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο των βελγικών ερευνών βρέθηκε, επίσης, τα τελευταία 24ωρα και ένας συνεργάτης της Βελγίδας ευρωβουλευτού (S&D) Μαρίας Αρενά η οποία είχε διαδεχθεί τον Παντσέρι στο τιμόνι της Υποεπιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο εν λόγω συνεργάτης φέρεται να είχε εργαστεί και για την Fight Impunity του Παντσέρι, ο οποίος Παντσέρι κατηγορείται πια πως είχε επιχειρήσει πολιτικές παρεμβάσεις στις Βρυξέλλες όχι μόνο προς όφελος του Κατάρ αλλά και προς όφελος του Μαρόκου, όπως αναφέρει το Politico.

Ο 67χρονος Παντσέρι ήταν προφανώς πολύ καλά δικτυωμένος στις Βρυξέλλες όπου έχαιρε εκτίμησης. Διαφορετικά, δεν θα είχε καταφέρει να έχει ως επίτιμα μέλη στην Fight Impunity τον Γάλλο πρώην πρωθυπουργό Μπερνάρ Καζνέβ, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, την άλλοτε επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, την Ιταλίδα πρώην ΥΠΕΞ Έμα Μπονίνο (η οποία είχε ιδρύσει και τη μη-κυβερνητική οργάνωση Non c’è Pace senza Giustizia – No Peace Without Justice που πλέον σχετίζεται με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο του Qatargate Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα) και την πρώην ευρωβουλευτή Σεσίλια Βίκστρομ.

Όλοι αυτοί οι «επίτιμοι» έσπευσαν τα τελευταία 24ωρα να αποχωρήσουν από την οργάνωση του 67χρονου Ιταλού, ενώ παράλληλα και οι ευρωβουλευτές πλέον κάνουν βήματα πίσω παίρνοντας αποστάσεις από όλα θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόν αθέμιτης καταριανής επιρροής.

Κατά την έναρξη της συνόδου της ολομέλειας στο Στρασβούργο σήμερα, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν, για παράδειγμα, να στείλουν πίσω για περαιτέρω συζήτηση την πρόταση που θα απάλλασσε τους πολίτες του Κουβέιτ, του Κατάρ, του Ομάν και του Ισημερινού από την υποχρέωση θεώρησης («βίζα») για διαμονές βραχείας διάρκειας στην ΕΕ. Ειρήσθω εν παρόδω, υπέρ της εν λόγω απαλλαγής είχε ταχθεί στο πρόσφατο παρελθόν μεταξύ άλλων και η κυρία Καϊλή. Παράλληλα, ακυρώθηκε και το ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει στο Κατάρ τις επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με άλλα λόγια, οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών θεσμών τρέχουν τώρα να περιορίσουν τη ζημιά απο ένα σκάνδαλο το οποίο όμως μόλις τώρα ξεκίνησε να ξετυλίγεται και δεν αποκλείεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα, εάν όχι το μεγαλύτερο, στη μέχρι τώρα πορεία της ΕΕ.

Κατά πολλούς η ζημιά έχει ήδη γίνει, με την ευρωπαϊκή αξιοπιστία και την ευρωπαϊκή προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου να στέκουν πια βαριά πληγωμένες καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούνται να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να υπήρχαν μη-κυβερνητικές οργανώσεις, χώρες, πολιτικοί και λομπίστες που δεν ένιωθαν καμία υποχρέωση να υπακούσουν σε στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας. Κι αυτό, όχι σε κάποιον μακρινό υπεράκτιο «παράδεισο» νεφελώδους δικαιοδοσίας αλλά στην ίδια την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις Βρυξέλλες μπορεί πια να ανησυχούν, πλην όμως την ίδια ώρα ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας πανηγυρίζουν.

