Ο Έλον Μασκ «έδιωξε» από το Twitter τον λογαριασμό που παρακολουθεί το τζετ του

Να κινηθεί νομικά κατά του 20χρονου που παρακολουθεί τις κινήσεις του ιδιωτικού του τζετ και τις μεταδίδει live στο Twitter σκοπεύει τώρα ο Έλον Μασκ, καθώς υποστηρίζει ότι ο λογαριασμός αυτός θέτει σε κίνδυνο τον γιο του.

Ήδη, το Twitter μπλόκαρε πριν λίγες ώρες τον λογαριασμό @ElonJet, ο οποίος είχε πάνω από μισό εκατομμύριο followers. Λίγο αργότερα, τον ενεργοποίησε ξανά και μετά από λίγο τον απανεργοποίησε, αφού είχε ανακοινώσει ότι «η δημοσιοποίηση πληροφοριών εντοπισμού» αποτελεί παραβίαση της πολιτικής του.

Ο ιδιοκτήτης του, Jack Sweeney, χρησιμοποιούσε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες παρακολούθησης πτήσεων για να τουιτάρει κάθε φορά που το τζετ του Mασκ απογειωνόταν και προσγειωνόταν.

Μάλιστα, ο 51χρονος δισεκατομμυριούχος σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του Sweeney και άλλων.

«Χθες το βράδυ, ένας τρελός ακολουθούσε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον μικρό X [σσ. ο γιος του Μασκ με τη μουσικό Grimes] στο Λος Άντζελες (νομίζοντας ότι ήμουν εγώ μέσα), ο οποίος αργότερα εμπόδισε το αυτοκίνητο να κινηθεί και ανέβηκε στο καπό», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022