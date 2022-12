HΠΑ: Η στιγμή που πιλότος F-35 επιχειρεί κάθετη προσγείωση και χάνει τον έλεγχο (βίντεο)

Καρέ-καρέ βίντεο ερασιτέχνη κατέγραψε τη στιγμή ενός τρομακτικού ατυχήματος με αεροσκάφος F-35, το οποίο απέτυχε να προσγειωθεί σωστά, σε στρατιωτική βάση στο Τέξας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος του αεροσκάφους F-35B (πρόκειται για τον τύπο που χρησιμοποιούν οι πεζοναύτες) επιχείρησε να κάνει κάθετη προσγείωση σε αεροπορική βάση του Ναυτικού στο Φορτ Γουόρθ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει την ικανότητα να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα, όπως ένα ελικόπτερο.

Ωστόσο, αφού πρώτα άγγιξε για λίγο το έδαφος, το μαχητικό αεροσκάφος εκτινάχθηκε και πάλι στον αέρα και μετά χτύπησε με τη «μύτη» του στο έδαφος.

Έχοντας χάσει τον έλεγχο του F-35B, το οποίο έκανε πλέον κύκλους και έβγαζε καπνούς, ο πιλότος αποφάσισε να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος για να διασωθεί.

