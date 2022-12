Έλον Μασκ: «Σταυροφορία» κατά του doxxing – Έκλεισε λογαριασμούς δημοσιογράφων

Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Έλον Μασκ, αφότου το Twitter «μπλόκαρε» λογαριασμούς που ανήκουν σε γνωστούς δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπτουν είτε την ίδια την πλατφόρμα είτε τον νέο ιδιοκτήτη της.

Ανάμεσα στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν αποκλεισμένοι από τους λογαριασμούς τους στο Twitter είναι συντάκτες των New York Times, του CNN και της Washington Post.

Ο Μασκ ξεκίνησε… σταυροφορία χτες όταν έμαθε ότι κάποιος ακολούθησε το αυτοκίνητο που βρισκόταν ο γιος του και το σταμάτησε. Αμέσως, το νέο αφεντικό του Twitter κατηγόρησε μεταξύ άλλων και τον λογαριασμό @ElonJet που δημοσιεύει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του ιδιωτικού του τζετ.

Τώρα, όπως επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του Twitter, o δισεκατομμυριούχος τα έβαλε και με δημοσιογράφους, καθώς θεωρεί ότι συμμετείχαν και αυτοί στη δημοσίευση live πληροφοριών της τοποθεσίας του.

Όλοι οι λογαριασμοί δημοσιογράφων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, είχαν δημοσιεύσει ειδήσεις σχετικά με την αντιμαχία του Μασκ με τον νεαρό που βρίσκεται πίσω από το @ElonJet και την ανησυχία τους για την ελευθερία του λόγου στο Twitter.

Ο ίδιος ο Μασκ δεν σχολίασε ευθέως την απαγόρευση των λογαριασμών, αλλά σε tweet του ανέφερε ότι «το να με επικρίνεις όλη την ημέρα είναι απολύτως εντάξει, αλλά το να αποκαλύπτεις την τοποθεσία μου σε πραγματικό χρόνο και να θέτεις σε κίνδυνο την οικογένειά μου δεν είναι».

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022