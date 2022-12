Λονδίνο: Τέσσερις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση από ποδοπάτημα σε κλαμπ

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν πλήθος κόσμου προσπάθησε να εισέλθει διά της βίας σε συναυλία στο O2 Academy Brixton στο Λονδίνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ένα, όπως είπε, «εξαιρετικά οδυνηρό» περιστατικό σε συναυλία του Νιγηριανού Afrobeat τραγουδιστή και συνθέτη, Asake.

Η Αστυνομία κλήθηκε στον χώρο περίπου στις 21:35 την Πέμπτη έπειτα από αναφορές ότι μεγάλος αριθμός ατόμων προσπαθούσε να εισέλθει παραβιάζοντας την είσοδο. Ανθρωποι βρέθηκαν «με τραύματα που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από ποδοπάτημα».

Βίντεο έξω από τον χώρο της εκδήλωσης δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους να πιέζουν να μπουν στον χώρο.

London Day 3, 02 Academy Brixton was canceled midway for safety and health concerns raised by the Police after over 3000 people were camped outside the venue in freezing weather trying to get in 💔 reasons after thousands of fans forced their way into the venue

Cc @TundePhoenix pic.twitter.com/rsexzNqM0s

— Asakenewz (@asakenews) December 16, 2022