Εφιάλτης στον αέρα: 36 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Hawaiian

Τουλάχιστον 36 άτομα τραυματίστηκαν σε πτήση της Hawaiian Airlines, με τους 20 να μεταφέρονται στα επείγοντα, αφού το αεροπλάνο τους αντιμετώπισε «σοβαρές αναταράξεις» σε πτήση από το Φίνιξ της Αριζόνα στη Χονολουλού την Κυριακή, δήλωσαν οι αρχές.

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care.

— Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022