Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναφορές για επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, μετέδωσε το CNN.

Νωρίτερα, ο ιστότοπος Punchbowl News ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θα έχει συναντήσεις στο Καπιτώλιο με την ηγεσία του Κογκρέσου και τους επικεφαλής των επιτροπών για θέματα Εθνικής Ασφαλείας από το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ανάλογες πληροφορίες μετέδωσε και το Associated Press, διευκρινίζοντας πάντως ότι η επίσκεψη Ζελένκσι στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ακυρωθεί ακόμη και την τελευταία στιγμή, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ταξιδιού.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες αναφορές, αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του Ουκρανού προέδρου στο εξωτερικό μετά τη ρωσική εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου.

#BREAKING Zelensky plans to visit Washington on Wednesday in first trip abroad since war began, US media report pic.twitter.com/74zcFU2z0G

— AFP News Agency (@AFP) December 20, 2022