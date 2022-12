Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στις ΗΠΑ δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Στην πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και θα απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο.

