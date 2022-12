Μπάιντεν σε Ζελένσκι: Θα σταθούμε στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί

«Οι Αμερικανοί δεν θα σας εγκαταλείψουμε, θα παραμείνουμε στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί»: Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον οποίο είπε: «Είναι σημαντικό για τον κόσμο να τον ακούει».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι διαμήνυσε ότι μια «δίκαιη ειρήνη» με τη Ρωσία δεν σημαίνει κανέναν συμβιβασμό για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Πρόεδρε Ζελένσκι, η ηγεσία σας ενέπνευσε τους Ουκρανούς, αλλά κι όλον τον κόσμο», είπε ο Μπάιντεν, εκφράζοντας τη χαρά του που βλέπει από κοντά τον ομόλογό του, μετά από τόσες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έπλεξε το εγκώμιο στους Ουκρανούς πολίτες, υπογραμμίζοντας το απαράμιλλο θάρρος τους. «Δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι», τόνισε, σημειώνοντας: «Ο αγώνας της Ουκρανίας είναι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου».

«Οι Αμερικανοί πολίτες πάντα στεκόμαστε απέναντι στους μπούληδες και είμαστε στο πλευρό της ελευθερίας», είπε, κάνοντας αναφορά στις χωρίς προηγούμενο κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και στη στρατιωτική βοήθεια που έχει δοθεί στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι παρέμεινε στωικός κι ανέκφραστος στις περισσότερες αρχικές αναφορές Μπάιντεν, ωστόσο έγνεψε καταφατικά όταν ο Αμερικανός ομόλογός του αναφέρθηκε στον «εκφοβισμό» του Πούτιν, αλλά και στο νέο πακέτο εξοπλισμών που οι ΗΠΑ παραχωρούν στην Ουκρανία.

«Οι πύραυλοι Patriot θα είναι σημαντικοί για την Ουκρανία, αλλά η εκπαίδευση θα πάρει λίγο χρόνο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να επιδιώξει μια «δίκαιη ειρήνη», λέγοντας ότι «ξέρουμε ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

«Δεν έχω δει ποτέ το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ενωμένους σε οποιοδήποτε θέμα και δεν βλέπω σημάδια αλλαγής. Όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται, η ίδια η ιδέα της κυριαρχίας, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Ο Πούτιν σκέφτηκε ότι θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ, αντ’ αυτού ενίσχυσε το ΝΑΤΟ. Παρήγαγε μια πιο ενωμένη Ευρώπη», είπε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι πολύ καλά για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη προς την Ουκρανία».

Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών

