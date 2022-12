Παρίσι: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

Τρεις νεκροί και ισάριθμοι τραυματίες, οι δύο εξ αυτών σοβαρά, είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός των σημερινών πυροβολισμών στο κέντρο του Παρισιού.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο «Ahmet Kaya» στο Παρίσι, όπως μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV. Ανώτερος αξιωματούχος του Δημαρχείου του Παρισιού επιβεβαίωσε το συμβάν, ενώ η επικεφαλής του 10ου διαμερίσματος, δήλωσε ότι «οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα κουρδικό κοινοτικό κέντρο που βρίσκεται στη Rue d’Enghien, καθώς και σε ένα εστιατόριο απέναντι από το κουρδικό κέντρο και ένα κομμωτήριο».

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος στο σημείο του συμβάντος.

Η Αστυνομία του Παρισιού είπε ότι αντιμετωπίζει περιστατικό στη Rue d’Enghien, στο 10ο διαμέρισμα, και προέτρεψε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι ο 69χρονος ένοπλος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης άνοιξε πυρ σε ομάδα πολιτών στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, ενώ μέχρι ώρας τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα, ωστόσο η παρισινή εισαγγελία αρχίζει έρευνα για ρατσιστικά κίνητρα. Ο 69χρονος, που είναι Γάλλος, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, είναι εργαζόμενος των γαλλικών σιδηροδρόμων και επρόκειτο σύντομα να συνταξιοδοτηθεί. Μάλιστα, ο φερόμενος ως δράστης είχε επιτεθεί με σπαθί σε κέντρο κράτησης μεταναστών έναν χρόνο πριν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο AFP ότι ακούστηκαν επτά ή οκτώ πυροβολισμοί, σπέρνοντας χάος στον δρόμο. «Επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Μείναμε κλεισμένοι μέσα», δήλωσε καταστηματάρχης παρακείμενου κτιρίου.

Η δήμαρχος του Παρισιού σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ανακοίνωσε «σταθμό ψυχολογικής βοήθειας στο δημαρχείο του 10ου διαμερίσματος». Η Αν Ινταλγκό ευχαρίστησε επίσης την Αστυνομία «για την αποφασιστική παρέμβασή της», προσθέτοντας ότι συγκινημένη στρέφει τις σκέψεις της στα θύματα και τους οικείους τους. «Σημειώθηκε επίθεση με όπλο. Ευχαριστώ τις δυνάμεις ασφαλείας για την ταχεία δράση τους» έγραψε στο Twitter ο αντιδήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ. «Οι σκέψεις μας στα θύματα και στους μάρτυρες αυτής της τραγωδίας».

There was a shooting incident in central Paris, resulting in the deaths of two people and the injury of four others. The Paris police are currently handling the situation and have urged the public to avoid the area. A suspect has been arrested. #Paris #parisshooting pic.twitter.com/hnoBdnDVCx

