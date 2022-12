Ρ. Σούνακ: Ρώτησε άστεγο αν ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά – Πυρά από την αντιπολίτευση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ επικρίθηκε δριμύτατα σήμερα επειδή φάνηκε να μην έχει καμία επαφή με τον απλό κόσμο, καθώς ρώτησε έναν άστεγο, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αν εργάζεται στον κλάδο των επιχειρήσεων και αν θέλει να ασχοληθεί με τα χρηματοοικονομικά.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, πρώην στέλεχος της τράπεζας Goldman Sachs και εκατομμυριούχος ο ίδιος, σέρβιρε πρωινό σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο, την Παρασκευή, όταν έπιασε κουβέντα με έναν άνδρα που είπε ότι ονομάζεται Ντιν.

«Εργάζεστε σε επιχειρήσεις;» ακούστηκε να ρωτά ο Βρετανός πρωθυπουργός, δίνοντάς του ένα πιάτο με λουκάνικα, τοστ και αυγά.

«Όχι, είμαι άστεγος», απάντησε ο συνομιλητής του.

Η Άντζελα Ρέινερ, η αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, ανάρτησε στο Twitter ένα στιγμιότυπο της συνομιλίας, χαρακτηρίζοντάς την «θλιβερή».

“Do you work in business?”

Ένας άλλος βουλευτής των Εργατικών, ο Μπιλ Έστερσον, είπε ότι ο Σούνακ ήταν «εκτός τόπου».

Rishi Sunak visiting a homeless shelter asking a homeless man if he works in the finance industry.

Out of touch.

Out of his depth.

Time he was out of office.

Time there was a General Election.

— Bill Esterson (@Bill_Esterson) December 24, 2022