ANKA-3 και KIZILELMA: Νέα drones από την τουρκική αμυντική βιομηχανία

Τα σχέδια ενός νέου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, του ANKA-3, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi), παρουσίασε η κρατική τουρκική αμυντική βιομηχανία TAI (Turkish Aerospace Inc).

Όπως αναφέρουν Τούρκοι δημοσιογράφοι σε σχετικές αναρτήσεις τους, οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του εν λόγω αεροσκάφους αναμένονται μέσα στο 2023, ενώ προ ημερών είχε πραγματοποιηθεί και η πρώτη δοκιμαστική πτήση του drone KIZILELMA της εταιρείας Baykar υπό την ομπρέλα της οποίας παράγεται το γνωστό διεθνώς Bayraktar TB-2.

Turkish defense company TAI releases the design pictures of unmanned fighter jet ANKA 3 MIUS.

It is expected to conduct flight tests in the first half of 2023 pic.twitter.com/Mw7mLy6mWb

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 24, 2022