Υπ. Δικαιοσύνης Βελγίου για Qatargate: «Μοναδικό» το εύρος της έρευνας

Το μέγεθος της έρευνας για τις καταγγελίες που αφορούν το Qatargate είναι μοναδικό και συνήθως παρατηρείται σε μεγάλες έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Βίνσεντ βαν Κουίκενμπορν ανέφερε ότι η έρευνα, με επικεφαλής τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Βελγίου, αφορά «παρέμβαση κρατικών παραγόντων στην καρδιά της ευρωπαϊκής μας δημοκρατίας» μεγέθους που δεν είχε ξαναδεί το Βέλγιο. Πρόσθεσε ότι όσα περιλαμβάνονται στην υπόθεση, πρέπει και να αποδειχθούν.

«Γνωρίζουμε περιπτώσεις παρέμβασης από κρατικούς παράγοντες που προσπαθούν να παρέμβουν στο δημοκρατικό μας σύστημα. Και επίσης το οργανωμένο έγκλημα», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου στους FT. «Αλλά στην πραγματικότητα, η δωροδοκία μελών ενός κοινοβουλίου, ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι κάτι εντελώς μοναδικό» για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Βελγίου, σημείωσε ο ίδιος.

